Fim de semana com Duas Luas Cheias no Theatro Circo

Em Braga, pela primeira vez, teremos a oportunidade de observar duas Luas Cheias no mesmo fim de semana.



Hoje, dia 22, é a estreia em solo nacional da artista catalã Rosalía, que trará o seu primeiro álbum “Los Ángeles”, cantora que tem feito correr muita tinta pelos jornais espanhóis e estrangeiros, aclamada como uma das vozes da década e reformuladora do flamenco tradicional. Virá acompanhada de Raúl Refree, guitarrista e produtor que já tocou com Sílvia Pérez Cruz ou Rocío Márquez. Depois dos concertos no Primavera Sound Barcelona e no Festival Internacional de Jazz de Montreal, é a vez de atuarem pela primeira vez em Portugal para um espetáculo exclusivo. “Los Ángeles” é uma meditação sobre a morte, composto por músicas do intitulado “el cante” interpretados por músicos históricos de flamenco reinterpretados agora e moldados por dois dos músicos mais estimulantes da atualidade. Um espetáculo que n os deixará a todos com o coração nas mãos.



Amanhã, dia 23, é a vez do célebre JP Simões atuar com o seu novo projeto Bloom, no qual fazem parte a banda nacional Memória de Peixe. Músico e compositor conhecido pelos projetos Pop dell’ Arte, Belle Chase Hotel, Quinteto Tati e mais recentemente em nome próprio, Bloom deixa de lado a língua de Camões para se refugiar no dicionário britânico. O primeiro álbum intitula-se “Tremble Like a Flower”. Numa entrevista ao jornal Público, JP Simões argumentou que escolheu “desta vez, cantar em inglês, porque em português só iria dizer impropérios, portanto optou por algo mais abstrato”. O jazz e o cantor Nick Drake são duas das grandes sombras que pairam sobre este novo trabalho do músico de Coimbra.



É caso para dizer que o Theatro Circo se tornou no mais precioso observatório Astronómico para admirar as estrelas.



*** Nota do Theatro Circo ***

