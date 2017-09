In.Cubo Entrega de Certificados às PME do Projeto “Qualificação e Reforço da Competitividade Empresarial na Região do Alto Minho”

Decorreu a entrega de certificados às empresas envolvidas no Projeto Conjunto “Qualificação e Reforço da Competitividade Empresarial na Região do Alto Minho”, promovido pela In.Cubo / ACIBTM, financiado pelo Programa Operacional COMPETE 2020.



Este projeto encerrou no passado mês de Junho e contou com o envolvimento de 27 PME da região, através da implementação de Sistemas de Gestão de Qualidade de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2015 e NP EN ISO 22000:2005, Auditoria Energética, Implementação de sistemas de segurança alimentar de acordo com a norma IFS FOOD - Certificação BRC, Desenvolvimento de Website e Plataformas E-Commerce, Implementação de metodologias Lean Management, entre outras ações.



O investimento realizado rondou os 560.000 euros, beneficiando as empresas da região em termos de eficiência e competi tividade atendendo que os procedimentos de gestão foram objeto de atenção e aperfeiçoamento, assim como a certificação de processos produtivos, contribuindo para melhorar a competitividade das empresas. Igualmente esta ação, levada a cabo com as empresas, permitirá que tenham acesso a mercados onde a exigência de certificação é condição necessária para efeitos de contratação.



A entrega de Certificados da Qualidade ficou a cargo do CEO da APCER - Associação Portuguesa de Certificação, José Leitão, do Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Esteves e do Coordenador Geral In.Cubo / ACIBTM, Francisco Araújo.

Francisco Araújo, Coordenador Geral da In.Cubo, destacou a importância deste tipo de iniciativas para reforçar a capacitação empresarial das PME tornando-as mais competitivas.



