Investigadores do projeto internacional MODSCAPES reunidos em Paredes de Coura

Paredes de Coura, mais concretamente a colónia agrícola da Boalhosa, recebe por estes dias investigadores e bolseiros do projeto internacional MODSCAPES - Modernist Reinventions of the Rural Landscape, numa iniciativa que envolve a população local e representantes do Município.

Paralelamente, decorre também no CEIA (Centro de Educação e Interpretação Ambiental da Paisagem Protegida do Corno de Bico) uma exposição e um workshop que promete sensibilizar culturas sobre o património cultural e arquitetónico.



MODSCAPES estuda as novas paisagens rurais produzidas pelo desenvolvimento agrícola e esquemas de colonização de grande escala, implementados no século XX em toda a Europa e para além desta, que foram fundamentais para a construção das nações e produziram Paisagens Rurais Modernistas.



Com o passar do tempo, edifícios e paisagens deterioraram-se e os seus habitantes originais desapareceram. O contexto político mudou, mas as Paisagens Rurais Modernistas ainda permanecem e tornam-se cada vez mais difíceis de perceber como formas únicas de assentamento e de património cultural.



MODSCAPES compara exemplos de Paisagens Rurais Modernistas (PRM) para responder a diferen tes questões: quais foram os debates e os planos que produziram PRM?; o que foi realizado e o que resta?; quais foram os impactos mais importantes das PRM na sociedade e na cultura?; como é que as PRM são vistas hoje? e o que deve ser feito a este respeito?



Recorde-se que MODSCAPES é um projeto desenvolvido por cinco equipas baseadas em importantes universidades europeias, como a Université libre de Bruxelles (Bélgica), Politecnico di Milano (Itália), Escola Superior Artística do Porto (Portugal), Technische Universität Berlin (Alemanha) e Estonian University of Life Sciences (Estónia), tendo também como parceiros associados ‘Docomomo International’, ‘Civilscape: we are the landscape people!’ e ‘ECLAS - European Council of Landscape’.



As equipas, das quais constam os investigadores Alexandra Trevisan, Joaquim Flores, Maria Helena Maia e Paolo Marcolin (também docentes da ESAP), Joana Couto, Miguel Pinto e Rute Figueiredo (bolseiros do projeto) e as investigadoras Marta Prista e Isabel Matias, estão a realizar investigação e trabalho de campo sobre as Paisagens Rurais Modernistas até setembro 2019.



*** Nota da C.M. de Paredes de Coura ***

