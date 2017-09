Vila Nova de Famalicão: O Delães regressa a casa

O Centro Recreativo e Popular (CRP) de Delães arranca oficialmente a época desportiva 2017-2018 no próximo domingo, pelas 16h00, frente ao Tabuadelo, a jogar em casa, no Campo de Jogos da Portela. O acontecimento que parece um facto normal, está repleto de grande simbolismo e significado.



“É uma nova vida que começa para o clube, mais estável e otimista, com novos projetos e ambições”. As palavras são do presidente da direção do CRP de Delães, António Silva, que, nesta tarde de quinta-feira, recebeu a visita do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e dos responsáveis da Junta de Freguesia para se certificarem que tudo está a postos para o início da época.



Depois de há cerca de um ano, o CRP de Delães ter sido impedido de usar as instalações do Campo de Jogos da Portela, em virtude de um processo entreposto pelo proprietário privado do terreno, a autarquia juntamente com a Junta de Freguesia e empresários locais uniram esforços e conseguiram solucionar o problema, que já se arrastava há várias décadas.



O terreno do Campo de Jogos e zona envolvente foram entretanto adquiridos por um outro proprietário que se sentou à mesa com a Câmara Municipal para resolver o problema do clube. O resultado foi um acordo para a cedência do espaço à autarquia, oportunamente anunciado, e com implicações imediatas para o clube que pode assim retomar a sua atividade desportiva no seu campo de jogos, apesar de ainda decorrer o processo de formalização.



“Dentro de mais ou menos um mês todo o processo estará concluído, de forma a que a autarquia se torne proprietária do terreno” como explicou João Oliveira, filho do proprietário, referindo que “os procedimentos estão a decorrer normalmente e o clube já pode utilizar as instalações como sendo suas”, acrescentou.



De resto, segundo João Oliveira, depois de concluído este processo é intenção dos proprietários, que detêm toda a zona envolvente ao campo, revitalizar a área numa perspetiva comercial, trazendo uma nova imagem à entrada da freguesia e beneficiando também o clube.



Paulo Cunha mostrou-se “muito satisfeito com este desfecho feliz para Delães”. E salientou: “Espero que no próximo domingo, os sócios e delaenses compareçam ao jogo numa demonstração de união e apoio à freguesia por esta vitória alcançada por todos”.



