Apesar das obras de requalificação em curso no Parque de Exposições de Braga (PEB), o Restaurante Expositor mantém as portas abertas, continuando a servir o melhor da gastronomia tradicional e mantendo a sua aposta nos pratos de peixe fresco, uma das imagens de marca da casa.



“O Expositor continua aberto e a trabalhar muito bem, fechando, como sempre aconteceu, à terça-feira e ao domingo ao jantar”, refere Fernando Migaitas. O empresário explica que o único constrangimento é que “com as obras, o Expositor ficou com a área para estacionamento reduzida, o que não permite acolher tantos jantares de grupo”. Continuam a ser feitas marcações para grupos — estando já a decorrer marcações para jantares de Natal —, mas com limitações tendo em conta precisamente os constrangimentos ao nível de estacionamento.



Esta situação irá manter-se até “Fevereiro ou Março”, altura em que se prevê estar concluída a requalificação do PEB. Quando as obras estiverem concluídas, o Expositor deixa de ocupar as actuais instalações e ganha casa nova. “Vamos passar para o interior do edifício do PEB. Lá vamos manter uma sala tradicional, com o serviço que temos agora, e vamos também abrir um espaço self-service”, explica Fernando Migaitas, justificando a aposta no self-service com o apoio aos eventos que o renovado PEB vai acolher, nomeadamente congressos, conferências, reuniões, entre outros.



“O PEB já precisava de obras e penso que a cidade vai ganhar muito com esta requalificação”, refere Fernando Migaitas, antevendo o sucesso do investimento.

O Restaurante Expositor mantém uma ementa que aposta no peixe fresco e nos pratos tradicionais. Brevemente, na primeira semana de Outubro, regressam as Papas de Sarrabulho e, em meados do próximo mês, também regressa à ementa o Cozido à Portuguesa com carnes de porco preto, um prato “que os clientes começam a pedir lo go que o tempo começa a arrefecer”.



Se na Primavera de 2017 há novidade para o Expositor, também na Taberna do Migaitas e no Migaitas Estação vai haver novidades. Em Janeiro, o empresário vai passar a gestão dos espaços para colaboradores, cedendo-lhes quotas e gerências.

“Chegou a hora de me dedicar mais à família”, justifica, realçando que “já são muitos anos” a trabalhar neste ramo. Apesar da cedência de parte da quota, o Fernando Migaitas esclarece que vai continuar a visitar diariamente os seus espaços,. “Vou continuar presente, mas chegou a hora de entregar a gerência para ter mais tempo para mim, para a minha compnheira e para as minhas filhas”, revela.



O empresário revela que o que pretende fazer nestes espaços é aquilo que que já fez em Ponte de Lima, com o Migaitas Golf e “está a correr muito bem.

Em Janeiro de 2019 pretende fazer o mesmo com o Expositor.

Relativamente ao Migaitas Estação, o restaurante “continua a trabalhar muito bem”, apostando num menu executivo à hora de almoço que tem muito procura.

No centro histórico, a “Taberna está a ter um ano excelente, só possível com a equipa de trabalho que lá existe”.



Está igualmente a ser um ano excepcional para o Migaitas Sala Champagne, em Infias. “Foi o ano da afirmação”, diz Fernando Migaitas, admitindo que o que passou “foi um ano difícil”. Aqui destaque o serviço de buffet ao almoço “que é muito procurado”. Este espaço tem na gerência a sua esposa, Belkis, que conta também com “uma equipa excelente”.

Além dos restaurantes, Fernando Migaitas conta ainda com o Hotel Villa Garden Braga, que também está a viver “um ano excelente”. No início da nova época desportiva “temos tido muita procura por parte de clubes da 1.ª e da 2.ª liga. Este hotel é uma aposta para manter”, assegura.

