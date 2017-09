Jogo comemorativo dos 30 anos do Erasmus+

Para assinalar os 30 anos do Erasmus +, a Agência Erasmus+ Juventude em Acção, com sede em Braga, lançou ontem um jogo pedagógico com o objectivo de proporcionar aos participantes uma oportunidade para aprenderem mais sobre a Europa, instituições e personalidades europeias.

O jogo gigante foi testado ontem por organizações de todo o país que, posteriormente, levarão para as suas organizações para que possam desenvolver dinâmicas e actividades de contacto directo com as populações, celebrando os 30 anos do Erasmus+ e sensibilizando para os valores e o projecto europeu.



O director da Agência Nacional Erasmus+, Pedro Soares, explica que o objectivo é “celebrar os 30 anos do Erasmus e pôr os jovens a aprofundar o seu conhecimento nas políticas e construção europeia”.

O jogo tem um conjunto de perguntas de várias categorias, desde as instituições europeias, gastronomia, das línguas. “Tudo o que de alguma forma questione os jovens sobre o futuro da Europa, os programas disponíveis, e ao mesmo tempo é uma forma divertida de eles testarem os seus conhecimentos”, acrescentou Pedro Soares.

A iniciativa conta envolver, até até ao final do ano, cerca de 5000 jovens de todo o país.



