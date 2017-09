Cibo no Prato: Saborear o que de melhor região transmontana nos coloca no prato

Entrar no Cibo no Prato é encetar uma verdadeira viagem aos sabores e saberes transmontanos. Gerido por dois filhos da terra, o restaurante, localizado no Largo da Senhora-a-Branca, tem na sua ementa a essência dos pratos típicos de Trás-os-Montes. Todos os pratos aqui confeccionados - numa pequena cozinha que nos faz lembrar a de nossa casa - utilizam ingredientes oriundos da região.



Este facto, aliado a uma confecção cuidada, faz com que o restaurante, instalado há apenas dois anos em Braga, tenha já conquistado o palato dos bracarenses. “O balanço é muito positivo. Gostamos de crescer de forma consolidada”, diz-nos Rui Neves que gere o Cibo no Prato juntamente coma sua irmã. Ana Neves.



Posta à Mirandesa, Costela Mendinha, Secretos de Porco Bísaro, Chanfana de Cabra, Ossobuco no forno (perna de vitela com especiarias) são apenas alguns dos pratos que poderá aqui en contrar. Com a chegada do Inverno chegam também novos pratos, mais aconchegantes. São disso exemplo as feijoadas (à transmontana, de mão de vaca), o javali, entre outros.



As iguarias são acompanhadas por uma garrafeira de excelência, onde se dá destaque a produções de grande qualidade, mas que não muito comerciais. “Há muito vinho bom em Portugal, sobretudo de pequenos produtores”, avança Rui Neves, que também neste âmbito procura privilegiar produtores transmontanos.



No Cibo no Prato também não podemos esquecer as sobremesas. Não pode sair do restaurante sem provar o arroz doce, o pudim de ovos, o espera-maridos ou o Doce da Tia Edite, uma especialidade da casa e uma receita da família Neves.

Para a iniciativa Verde Cool o restaurante escolheu para degustar o Salpicão do Cachaço de Porco Bísaro acompanhado de um copo de vinho ‘Socalcos do Bouro’ .

