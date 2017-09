Irene Portela é a Provedora do Estudante do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

A presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), Maria José Fernandes, deu posse à Provedora do Estudante do instituto, Irene Portela.

Maria José Fernandes realça que com a abertura dos polos é cada vez mais importante a figura do Provedor do Estudante. A presidente do IPCA salientou ainda a importância de um provedor na vida académica e pessoal dos estudantes. “O país passou por uma crise financeira acentuada, tivemos alunos que sentiram mais dificuldade e a provedora esteve sempre ao lado dos estudantes. Ouviu muitas histórias, partilhou muitas tristezas mas também muitas alegrias. No IPCA queremos, sobretudo, combater o abandono escolar.”



Tendo em consideração a essência do cargo do provedor, Maria José Fernandes, nã o descarta a possibilidade de este cargo ser exercido a tempo inteiro. “Porque é preciso tempo com estar com aqueles que escolheram esta casa, acompanhando-os neste percurso das suas vidas”.

A presidente do IPCA enaltece o papel do estudantes no instituto. “Sem estudantes não estaríamos cá. Trabalhamos diariamente para lhes proporcionar uma boa e feliz experiência no IPCA”, diz.



Um dos objectivos de Irene Portela é combater o abandono escolar e fazer com que todos os estudantes saiam do IPCA com as suas licenciaturas e mestrados concluídos, bem como os Cursos Técnicos Superiores Profissionais. Consciente que “não pode fazer nada sozinha”, a Provedora do Estudante apelou à colaboração de todos para o seu exercício.

