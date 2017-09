Cumpriu-se recriação histórica que dá início à Feira de S. Miguel

Em Cabeceiras de Basto já decorrem as festividades em honra de São Miguel, depois do presidente da autarquia, Francisco Alves, ter cumprido mais uma vez a tradição ao abrir o Portal da Feira de S. Miguel.

A abertura do Portal da Feira é a recriação de uma antiga tradição, onde minhotos e transmontanos chegavam com os produtos da terra nesta época de colheitas para os comercializarem. Este ano, um grupo de pessoas trajadas à moda antiga reconstituiu essa tradição, trazendo à feira a animação própria da venda e troca desses mesmos produtos.



Participaram nesta iniciativa, emprestando um colorido especial à festa, a Associação Arborada, tocadores de concertinas bem como as crianças do Jardim de Infância 6 da Escola Prof. Filomena Mesquita e os utentes dos Espaços de Convívio e Lazer do concelho.

As ruas engalanadas, o comércio, os divertimentos e um programa de animação diversificado, onde a tradição se cruza com a modernidade, são, durante os próximos onze dias factores de atracção para os milhares de visitantes que se esperam nesta edição 2017 da Feira e Festas de S. Miguel.



O teatro, o cortejo etnográfico, a ronda das concertinas, a Agrobasto e as actuações do grupo D.A.M.A. e de Zé Amaro são ‘pontos altos ‘do programa festivo, a par da procissão em honra de S. Miguel e da sessão solene do Dia do Município, que se celebra a 29 de Setembro, dia de feriado municipal de Cabeceiras de Basto.

