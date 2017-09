Seminário promove integração dos novos estudantes no IPVC

Motivar e sensibilizar os novos estudantes para os desafios que vão enfrentar. Foi este o principal objectivo do seminário ‘Motivação 4.0’, iniciativa promovida pela direcção da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo que visa a integração positiva dos alunos na comunidade académica.

Numa primeira abordagem foram deixados aos estudantes presentes alguns alertas e dicas que os ajudarão a orientarem-se no seu dia-a-dia.



Ana Teresa, docente de Recursos humanos, reforçou a importância para determinadas situações que vão facilitar o percurso académico e também pessoal de cada um. A importância de uma boa apresentação e capacidade de oratória também esteve em destaque na intervenção de Bruno Mendo que falou do ‘Power Speech’ e de dicas para ultrapassar inseguranças na hora de falar em público.



Após um momento de Stand Up Comedy foi altura de serem apresentados alguns casos de sucesso de ex-alunos da ESTG-IPVC.

A finalizar a directora da ESTG-IPVC, Joana Santos, endereçou palavras de incentivo aos recém-chegados sensibilizando-os para a importância “de definirem, desde o primeiro dia, metas e objectivos para alcançarem o sucesso quer académico quer profissional”, reforçando a disponibilidade quer da instituição quer dos professores para os auxiliarem nesse percurso.

As acções de integração positiva têm decorrido em todas as Escolas do Politécnico de Viana do Castelo.



A Escola Superior Agrária optou por inserir os alunos nas vindimas, numa acção que envolveu ainda professores e funcionários da instituição.

Em Valença, os novos estudantes da Escola Superior de Ciências Empresariais, foram igualmente acolhidos com actividades que promovem a escola e a comunidade envolvente.

