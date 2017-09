Multiculturalidade pode ser factor de desenvolvimento

‘Os Desafios da Gestão Multicultural’ foi o tema do 11.º Conhecimento em Movimento, organizado pela Associação Pessoas@2020.

O encontro teve como finalidade esclarecer as empresas sobre os desafios da gestão de pessoas. “É um encontro para partilhar as boas práticas que existem na gestão das pessoas nas organizações”, explicou Cibelle Pinheiro, coordenadora geral da Associação Pessoas@2020 do núcleo de Braga.



O orador convidado Maurício Korbivcher, director geral do ‘Geat Place to Work Institute Portugal, a quem coube dar formação de “como administrar pessoas dentro das organizações, com dois perfis diferentes: o multicultural e o conflito de gerações que existe com várias idades dentro das empresas”.



Saber lidar com estes desafios, acrescentou o especialista pode constituir “uma vantagem competitiva para aquelas empresas que conseguem administrar essas duas vertentes. Caso contrário pode haver conflitos e disputas. Pode ser um factor de sucesso da empresa.”

Um assunto que poderá ser abordado também no 1.º Fórum de Pessoas e Organizações em Braga, que a Associação Pessoas@2020 vai organizar na Associação Comercial de Braga, no dia 13 de Outubro, com a presença de vários empresários.

