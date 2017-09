Perto de 30 mil andaram às “Voltas” por Famalicão

No último ano, cerca de 30 mil passageiros escolheram o “Voltas” para circular no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão.



O novo transporte público rodoviário urbano do concelho famalicense transportou no seu primeiro ano de vida uma média de 140 pessoas por dia, em quase 3500 voltas pela cidade, números que o Presidente da Câmara Municipal regista com muita satisfação.



Para Paulo Cunha, a adesão dos famalicenses ao “Voltas” “é um sinal claro de que partilham e compreendem a visão deste executivo no que diz respeito à mobilidade das pessoas dentro da cidade”.



E acrescenta: “ O Voltas veio dar a ajuda que faltava para que os famalicenses criassem o hábito de utilizar os transportes públicos nas suas deslocações dentro da cidade. Os números são muito claros e só nos levam a concluir que este primeiro ano do serviço foi claramente um sucesso”.



A título de curiosidade, refira-se ainda que do número total de passageiros registados, 52% são portadores de passe sénior, 15% adquire o bilhete no próprio autocarro e 33% são portadores de outros títulos de transporte público. As paragens mais utilizadas são a da Estação Ferroviária (36%) onde existe um interface ferro-rodoviário, a do Campo da Feira (18%) e a do Centro Coordenador de Transportes (15%).



Recorde-se que o Voltas entrou em funcionamento a 22 de setembro de 2016, em pleno Dia Europeu Sem Carros e Semana Europeia da Mobilidade. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, fazendo um percurso circular permanente entre os parques de estacionamento públicos gratuitos, as estações de transportes públicos coletivos e os principais serviços da cidade.



O projeto resulta de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal e a operadora de transportes Arriva, possibilitando viagens gratuitas no centro da cidade para os portadores de um título válido de transporte coletivo rodoviário, sendo que os restantes utilizadores pagam 1€ por viagem.



