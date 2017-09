Viana do Castelo: 9 milhões de euros em equipamentos escolares

A Câmara Municipal de Viana do Castelo assinalou a abertura do ano letivo com a inauguração da requalificação da cantina da escola de ensino básico Senhora das Oliveiras, em Darque. No ano letivo 2017/2018, estão em curso investimentos em equipamentos escolares que ultrapassam os nove milhões de euros, a que se junta 1,5 milhões de euros de investimento em apoios sociais escolares.



A cantina da escola de Ensino Básico Senhora das Oliveiras foi reformulada com o objetivo principal de eliminar as barreiras arquitetónicas existentes e qualificar o espaço, num investimento de mais de 420 mil euros. Para tal, a empreitada incluiu a demolição do mezanino, a subida da cota do piso da sala de refeições para a cota de soleira, a ampliação da área de implantação necessária à construção da cozinha e espaços conexos à cota do piso térreo e a substituição das coberturas dos quatro quadrantes.



Na inauguração, que contou com a presença da comunidade educativa, o autarca sublinhou o forte investimento que está a ser efetuado em obras de requalificação e construção de equipamentos escolares, nomeadamente o Pavilhão do Atlântic o que estará concluído até ao fim do ano, as obras de requalificação da EB2/3 Frei Bartolomeu dos Mártires e a empreitada da EB 2/3 e Secundária de Barroselas.



Paralelamente, no que toca à Ação Social Escolar, está em curso um investimento superior a meio milhar de euros no reforço do apoio às famílias numerosas com crianças/alunos, traduzindo-se na redução de 25% no custo das refeições a agregados com dois educandos e redução de 50% no custo das refeições a agregados com três ou mais educandos; no suporte dos custos do material didático não incluído no apoio do Estado de garantir a todos os alunos o acesso gratuito a manuais escolares, de modo a garantir a todas as crianças carenciadas o acesso ao mesmo no valor de 23.450,00€; na gratuitidade do serviço de Atividades de Animação e Apoio às Famílias, que abrange mais de 600 crianças, no valor de 198.702,90€; e na comparticipação de refeições num investimento de € 298.672,20 correspondendo ao apoio a 1536 alunos/ crianças. No Plano de Transportes Escolares, o investimento ultrapassa os 1,1 milhões de euros.



