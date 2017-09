Caminha: Feira Agrícola e dos produtos tradicionais arranca hoje em Vila Praia de Âncora

Arranca, esta tarde, em Vila Praia de Âncora, a Feira Agrícola e dos Produtos Tradicionais. Até domingo, são muitas as ofertas disponíveis no Parque Dr. Ramos Pereira: workshops, expositores com produtos tradicionais e artesanato, passeios de pónei, baile de concertinas e música tradicional. A abertura do certame está agendada para as 18H00.



A Feira Agrícola e dos Produtos Tradicionais visa a divulgação e promoção da agricultura, bem como a comercialização dos seus produtos. Pretende ainda servir de incentivo à instalação de Jovens Agricultores com projetos inovadores e permitir o debate de questões ligadas ao setor primário, integrando parceiros e instituições ligados à atividade agrícola. Trata-se de uma organização do Município de Caminha.



A azáfama das últimas horas é bem visível no Parque. Até domingo, os motivos para visitar a Feira Agrícola e dos Produtos Tradicionais são muitos. A organização acredita que esta edição vá ultrapassar as expetativas.



Com um programa aliciante, para todos os tipos de públicos, esta edição promete. Expositores com produtos tradicionais e artesanato, passeios de pónei e workshops infantis são as ofertas permanentes. Para além destas ofertas, há um programa variado. A partir das 18H00, a animação de rua será constante. Pelas 21H30, a música tradicional vai encher o Parque Ramos Pereira.

Amanhã, sábado, pelas 11H00, vai decorrer um Workshop infantil de fabrico de pão “Com as mãos na massa”, que conta com a colaboração de Ema Gonçalves. “Bebidas Aromáticas” - preparação e degustação de bebidas aromatizadas com plantas aromáticas - pela Aromáticas Vivas é o workshop que vai ter lugar pelas 12H00. Pelas 15H00m as plantas silvestres estão em destaque no workshop “Ervas e cheiros” orientado por Carlos Venade e Elena Varela. Das 16H30 às 18H00, a música tradicional está de regresso ao palco do Parque. Pelas 18H00, vai decorrer o workshop “Sabores da Floresta” - preparação e degustação de cogumelos - a cargo do Conselho Diretivo do Baldio de Riba d’Âncora. O dia termina com o Baile Tradicional.



No domingo, o dia começa com a animação de rua. Pelas 11H00, terá lugar o workshop “Lanhelas à mesa” -degustação de fumeiro tradicional e de solha seca de Lanhelas- a cargo da Tradicional de Lanhelas. O certame vai encerrar com música tradicional.



Caminha, 22 de setembro de 2017

Gabinete de Informação ao Munícipe



Informação adicional

Programa

Sexta-feira, 22 de setembro

18H00 - Abertura

Animação de rua

21H30 - Atuação do Grupo de Danças e Cantares Regionais do Orfeão de Vila Praia de Âncora

24H00 - Encerramento

Sábado, 23 de setembro

10H00 - Abertura

Animação de rua

11H00 - “Com as mãos na massa” - Workshop infantil de fabrico de pão

Colaboração: Ema Gonçalves

12h00 - “Bebidas Aromáticas” - Workshop

Preparação e degustação de bebidas aromatizadas com plantas aromáticas

Colaboração: Aromáticas Vivas

14h00 - Animação de rua

15h00 - “Ervas e cheiros” - Workshop

Plantas silvestres comestíveis e sua aplicação na culinária

Colaboração: Carlos Venade e Elena Varela

16H30 - Atuação de Grupo de Concertinas da Serra d’Arga

18H00 - “Sabores da Floresta” - Workshop

Preparação e degustação de cogumelos

Colaboração: Conselho Diretivo do Baldio de Riba d’Âncora

21H30 - Atuação da Academia de Dança e Música Tradicional de Caminha

Baile Tradicional

24H00 - Encerramento

Domingo, 24 de setembro

10h00 - Abertura

Animação de rua

11h00 - “Lanhelas à mesa” - Workshop

Degustação de fumeiro tradicional e de solha seca de Lanhelas

Colaboração: Tradicional de Lanhelas

15H30 - Atuação do Grupo de Cavaquinhos da Escola de Música da Associação Cultural e Recreativa de Riba de Âncora

19H00 - Encerramento



*** Nota da C.M. de Caminha ***

