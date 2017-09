Caminha: Forte da Lagarteira já recebeu quase 13 mil visitantes

O número de pessoas que, desde o dia 1 de junho último, visitaram o Forte da Lagarteira, em Vila Praia de Âncora, está já muito próximo das 13 mil, prevendo-se que este valor seja atingido ou até superado até ao final do mês. Neste momento, o Forte continua de portas abertas e tem patente uma exposição sobre a sua própria história. Mas durante este período acolheu eventos emblemáticos, com destaque para exposição de homenagem a Francisco Sampaio, promovida pelo Município, e que assinalou os 80 anos de vida um homem que dedicou a sua vida à promoção da Vila e da Região do Alto Minho.



O passado dia 1 de junho foi uma data muito especial para Vila Praia de Âncora. Fruto do entendimento da Câmara Municipal com a Autoridade Marítima Nacional foi possível abrir ao público a fortaleza, que até àquela data esteve fechada e inacessível à população e aos turistas.

Recorde-se que, após negociações, a Câmara Municipal de Caminha assinou um protocolo de cooperação com a Autoridade Marítima Nacional, durante uma cerimónia que decorreu no interior do próprio Forte da Lagarteiro e contou com a presença do Diretor-Geral da Autoridade Marítima Nacional, o Vice-Almirante Luís Carlos de Sousa Pereira, do Secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, de Melchior Moreira, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, vereadores do Município de Caminha, representantes das associações e muitos populares que se juntaram para fazer parte da história do Forte da Lagarteira e de Vila Praia de Âncora.

O documento firmado com a Autoridade Marítima Nacional prevê um período de cinco anos, renovável. De acordo com o protocolo, o Município compromete-se a garantir a conservação, manutenção e custos de funcionamento do imóvel, podendo, em contrapartida, utilizar o espaço para a realização de eventos.



A primeira exposição que o Forte acolheu teve como tema a sua própria história e é essa que ainda pode ser visitada até ao final deste mês de setembro.



Nessa altura foi também apresentado o programa “Vila Praia - Âncora de Emoções’, uma aposta cultural e de lazer forte, promovida pela Câmara com vista a colocar Vila Praia de Âncora e o concelho de Caminha nos roteiros turísticos mais apetecíveis. Do programa constaram mais de 50 atividades culturais, desportivas, religiosas, gastronómicas que Vila Praia de Âncora teve ocasião de oferecer a quem aí vive e a quem a visita. O objetivo, com o referiu na altura o presidente da Câmara, foi fazer de Vila Praia de Âncora um destino turístico de sonho e ao mesmo tempo promover as associações e a economia do concelho.



Emoção na homenagem a Francisco Sampaio



Cerca de uma semana após a abertura, o Forte da Lagarteira acolheu uma exposição e uma cerimónia emblemáticas. No dia 7 de junho, dia de aniversário de Francisco Sampaio, abriu oficialmente a exposição “Francisco Sampaio - 80 anos”. Esta foi uma homenagem da Câmara Municipal a um dos grandes impulsionadores do turismo do concelho e de toda a região do Alto Minho.



Detentor de um curriculum invejável, Francisco Sampaio dedicou a sua vida ao turismo. Tem mais de quatro dezenas de obras publicadas nas áreas da sociologia e do turismo e viu o seu mérito reconhecido cerca de duas dezenas de vezes. Com provas dadas no associativismo, foi diretor artístico e maestro do Grupo Coral do Orfeão de Vila Praia de Âncora, presidente da direção da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora, fundador do Lions Clube de Vila Praia de Âncora, presidente da Assembleia Geral do Centro Cultural e Social de Vila Praia de Âncora e presidente da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Bonança.



A exposição sobre a vida e obra de Francisco Sampaio foi um ato de justiça, mas a Câmara reservou para a noite de homenagem uma novidade, em honra do antigo presidente da Região de Turismo, mas que foi também uma ótima notícia para a Vila e para o concelho. Trata-se da ponte à cota da água, cuja construção está prestes a começar, sobre o rio Âncora, no âmbito da Ecovia do Litoral Norte. Conforme foi então anunciado por Miguel Alves, o troço especial, que será enquadrado por uma grande beleza natural, vai chamar-se “Passeio Dr. Francisco Sampaio”.



Recorde-se que esta obra já estava adjudicada na altura e constitui a segunda parte da empreitada “Infraestruturas para valorização e visitação de áreas classificadas no concelho de Caminha”, no âmbito da Polis Litoral Norte, que ligou por ecovia o troço entre a Capela de Santo Isidoro e as Camboas. Essa obra está concluída e a construção da ponte é o passo seguinte.



Palco de bons eventos e boas notícias



Desde o dia 1 de junho, o Forte da Lagarteira tem sido palco de eventos excecionais e de notícias muito boas para Vila Praia de Âncora e para o concelho. Foi aí que ficamos a saber, por exemplo, que o concelho de Caminha lidera no turismo nacional com um crescimento recorde de dormidas em 2016. A notícia foi dada pelo presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto.



Conforme anunciou Melchior Moreira, o número de dormidas nas unidades hoteleiras do concelho de Caminha, em 2016, cresceu 37% face ao ano anterior. Um resultado “histórico”, nas palavras do próprio presidente da Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal. Os números são também um recorde ao nível do país e de toda a Região Norte. Na opinião de Miguel Alves, este resultado excecional, é a confirmação de que estamos no rumo certo: “é o concelho, o nosso concelho, os nossos empresários, a nossa terra quem está a bater todos os números do passado”.



Mas os números do sucesso, como então foi referido, são ainda mais marcantes no nosso concelho, que é o líder do crescimento turístico em toda a Região Norte. O responsável referiu que Caminha ainda cresceu mais do que o Alto Minho: o concelho de Caminha cresceu 37%, o que se traduz em mais 18 mil dormidas do que em 2015. O presidente da Porto e Norte sublinhou: “este é um resultado histórico ao longo destes anos. É um resultado que contribui para o crescimento do Minho e do Porto e Norte de Portugal”.



Entre os eventos que neste período tiveram por palco o Forte da Lagarteira, destaque para o Fado Forte e, noutro âmbito, a receção aos professores, já no ano letivo que está a começar.



Séculos de história acessíveis ao público



O Forte da Lagarteira foi mandado construir por D. Pedro II no século XVII na sequência das Guerras da Restauração da independência (1640-1668) para o reforço da costa portuguesa perante a ameaça espanhola, integrando-se na linha de defesa estrategicamente colocada nas margens do rio Minho e ao longo da costa atlântica.



De acordo com os registos, o Forte da Lagarteira, de arquitetura militar, “integra-se no grupo de fortes seiscentistas de planta estrelada, de pequenas dimensões e alçado simples. Cruzava fogo com o Forte de Santiago. Denota persistências de formas de caráter medieval, observável no balcão fechado, e sua conciliação com uma conceção planimétrica e militar completamente distinta e de cariz seiscentista”.



O Forte foi classificado como Imóvel de Interesse Público, pelo decreto nº 47 508, DG, 1.ª série, n.º 20 de 24 janeiro 1967.



Recorde-se que este Executivo já tinha utilizado o Forte da Lagarteira pontualmente, com autorização da Marinha, para realização de eventos de grande sucesso, casos, em 2014, de um concerto com Teresa Salgueiro, e em 2015, a iniciativa Fado Forte, evento integrado nas Viagens à Terra Nova, uma exposição que homenageou os mais de 700 pescadores do concelho que se dedicaram à pesca do bacalhau nos mares da Terra Nova.



*** Nota da C.M. de Caminha ***

