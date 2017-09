Braga junta mais de 60 beneficiários do programa Erasmus +

Mais de 60 beneficiários de todo o país participaram ontem, em Braga, na 6.ª formação de beneficiários, promovida pela Agência Erasmus+ Juventude em Acção, com o objectivo é ajudar as organizações a implementar, correctamente, os projectos já aprovados na Agência Erasmus+ Juventude em Acção.



O director da Agência Nacional, Pedro Soares, esclarece que “não queremos só avaliar positiva ou negativamente a implementação dos projectos. Queremos dar ferramentas às organi- zações para que o façam, previamente, bem”, frisando que “estes são momentos decisivos para o sucesso da execução dos projectos e, por consequência, para o sucesso do programa em Portugal”.



Pedro Soares acrescenta que esta formação de beneficiários tem uma dupla missão: preparar as organizações para o Corpo Europeu de Solidariedade e a apresentação da Youth WIKI.

A rede de multiplicadores de informação aos jovens - EURODESK - que se reúne em Braga Também se juntou a este evento.



Foi também um momento de balanço do trabalho realizado quando faltam poucos dias para a última oportunidade de candidatura do ano de 2017, que termina no próximo dia 4 de Outubro às 11 horas (hora de Portu- gal continental).



O Erasmus+ é um programa da União Europeia para os domínios da Educação, da Formação, da Juventude e do Desporto para o período de 2014 a 2020, com vista a apoiar a execução da Agenda Política Europeia para a justiça social e a inclusão, o crescimento e o emprego. Pode saber mais no sítio www.juventude.pt.

