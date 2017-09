Estudo sobre economia paralela dá prémio a investigadora da UMinho

autor Redacção num. de artigos 33977

O uso de ferramentas digitais pelos governos pode contribuir para reduzir a economia paralela dos países desenvolvidos, conclui um estudo da Universidade do Minho. A investigação, que avaliou os benefícios da governação electrónica em 150 nações, valeu a Linda Veiga o ‘Outstanding Paper Award’ (Prémio Artigo Científico de Excelência) na conferência internacional ‘IFIP EGOV-EPART’, em São Petersburgo, na Rússia.



O artigo, intitulado ‘E-Government and the shadow economy: evidence from across the globe’, venceu na categoria ‘Most innovative research contribution or case study’. “Esta distinção representa um reconhecimento da originalidade do trabalho realizado”, afirma a professora da Escola de Economia e Gestão da UMinho, que contou com a colaboração de Ibrahim Rohman (Universidade das Nações Unidas, instalada no campus de Couros da academia minhota, em Guimarães).



Os resultados revelam que as vantagens da governação electrónica na economia paralela são “mais evidentes” em países que já atingiram um nível mínimo de desenvolvimento, nomeadamente no que diz respeito às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). “Além de atenuar o fardo administrativo e aumentar a informação das entidades públicas, este tipo de medidas pode reduzir os incentivos para desenvolver actividades na economia paralela, bem como facilitar a sua detecção. Esta estratégia poderá ser mais eficiente e socialmente mais aceitável do que a adopção de medidas punitivas”, acrescenta Linda Veiga.



O trabalho premiado foi realizado no âmbito de um projecto mais amplo que visa analisar em diversas áreas da economia o potencial da governação electrónica, um processo de modernização baseado na utilização das TIC que aumenta a eficácia e transparência dos serviços públicos.

Graças a este mecanismo, é hoje possível, por exemplo, aceder em alguns minutos a documentos oficiais, como o registo criminal, bem como preencher a declaração de IRS e actualizar os dados da Segurança Social.



As estimativas sobre a economia paralela mostram que esta assume uma elevada dimensão em vários países do mundo, principalmente nos que apresentam menor rendimento. Este fenómeno reduz as receitas do Estado, levando a uma degradação dos serviços públicos e a uma menor fiabilidade dos indicadores económicos, com base nos quais as políticas são formuladas. Pode, também, suscitar uma degradação da moral cívica e um aumento da percepção de iniquidade na relação entre os cidadãos e o Estado, contribuindo para a sua persistência.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas