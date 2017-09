Mobilidade sustentável envolve alunos

Alunos de escolas do centro da cidade assumiram, esta semana, o papel de fiscalização da zona pedonal e do centro histórico de Braga, deixando ‘recados’ aos condutores das viaturas mal estacionadas e/ou que circulam fora do horário de cargas e descargas. A iniciativa é uma das muitas que se insere na Semana Europeia da Mobilidade que, em Braga, se estende até à próxima semana. As crianças tiveram a supervisão de agentes da PSP e da Polícia Municipal de Braga e distribuíram aos transeuntes folhetos com conselhos em prol de uma mobilidade mais sustentável.



‘Já considerou fazer as suas deslocações diárias noutro meio de transporte?’ A pergu nta foi repetida pelos alunos e levada para casa no folheto que lembra que a percentagem de população que se desloca, diariamente, de carro em Braga é de cerca de 60 por cento, muito mais do que a média europeia. Pais e alunos também foram chamados a dar o seu contributo indo para a escola a pé ou utilizando os autocarros dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) que o município pôs à disposição, ao longo desta semana, a partir de seis interfaces, pondo em prática um projecto-piloto para a mobilidade escolar.



As viagens de autocarro foram acompanhadas por agentes da PSP, em quatro interfaces, e dois agentes da PM, nos outros dois, bem como nos percursos a pé.



