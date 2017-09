“TUB e AGERE foram as empresas onde a greve mais se fez sentir”

Os Transportes Urbanos de Braga (TUB) e a AGERE foram as empresas municipais onde ontem se fez sentir mais a greve dos trabalhadores das empresas municipais, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regionla (STAL).



A greve teve como objectivo a luta pela aplicação das 35 horas semanais para todos os trabalhadores das empresas municipais (Câmara Municipal de Braga, AGERE, Transportes Urbanos de Braga/EM, InvestBraga, Theatro Circo e Bragahabit).



Segundo dados do sindicato, os TUB registaram apenas a saída de 19 dos 105 autocarros que compõem a frota, correspondendo a uma adesão de cerca de 85 por cento.



No que se refere à AGERE, os sectores do saneamento e das águas registaram uma adesão de 100 por cento. Apenas se mantiveram em funcionamento os piquetes. No edifício-sede, faltaram 15 trabalhadores administrativos.



“Os objectivos foram superados. A TUB e a AGERE foram as empresas onde a greve mais se fez sentir. Os trabalhadores da TUB e da AGERE manitiveram os números da greve de 9 de Junho deste ano”, disse Baltazar Gonçalves, coordenador regional do STAL.



O mesmo sindicalista acrescentou que os trabalhadores municipais admitem m anifestar-se nas assembleias municipais e na reuniões públicas do executivo municipal. “ A luta pela 35 horas semanais para todos não vai parar”, assegurou Baltazar Gonçalves.



Os números do sindicato não corespondem aos divulgados pela Câmara Municipal de Braga.

Em comunicado divulgado à comunicação social, a autarquia indicou que “os Transportes Urbanos de Braga (TUB) registaram a paralisação de 8 por cento nos serviços administrativos; 33 por cento nos serviços de oficina e manutenção; 76 por cento dos motoristas no 1.º Turno e 80 por cento dos motoristas no 2.º Turno.”



No que se refere à AGERE, “registou-se uma adesão à greve de 13 por cento afectando essencialmente os serviços administrativos.”



No mesmo comunicado, a autarquia bracarense revelou ainda que “dos 1475 colaboradores que compõem o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Braga, apenas 13 - aproximadamente 0,9 por cento - aderiram à greve”.



Nas restantes empresas municipais “na InvestBraga não se registou paralisação, sendo que todos os funcionários cumpriram o dia de trabalho, tal como na BragaHabit e no Theatro Circo”, indicou a Câmara Municipal de Braga.



