Synergia tem guest house na Rua do Carmo

A Associação Synergia inaugurou, ontem, a sua guest house na Rua do Carmo, bem no centro da cidade. Um alojamento que abre portas aos jovens que vêm a Braga participar em projectos de vária índole, como é o caso do voluntariado. “Este era um sonho ansiado há muito e o principal objectivo desta casa é precisamente apoiar os jovens em matéria de alojamento”, indicou Ricardo Sousa, presidente da instituição, na cerimónia de inauguração, que contou com a presença de Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal.



Destacando “o arrojo” do projecto de alojamento da Synergia, o autarca bracarense destacou o papel importante e a “grande capacidade de mobilização” que a associação tem tido na dinamização de várias iniciativas e projectos juvenis. “Este é um escelente exemplo de contributo para a regeneração própria cidade”.



Com uma actividade associativa de grande intensidade na cidade e no concelho, a Associação Synergia assume agora esta “aposta arrojada” nesta unidade de alojamento como “mais uma forma de dar aos jovens o apoio que eles precisam, até porque a especulação turística em matéria de alojamento é um preço que a juventude não po de pagar”, frisou Ricardo Sousa.

A associação juvenil bracarense investiu 20 mil euros para reabilitar dois T 7’s, no número 61 da Rua do Carmo - disponibilizando aos jovens 47 dormidas.



A cerimónia inaugurativa serviu, ainda, para o estabelecimento de um protocolo com a escola Profitecla, no sentido de que os seus alunos dinamizem e cuidem do alojamento como forma de enriquecimento da sua aprendizagem em contexto de trabalho.



Neste momento, a guest house está habitada por dez jovens voluntários vindos do estrangeiro, ao abrigo da associação ADOC e da Synergia.



“No fundo, este alojamento serve também os nossos interesses relativamente aos projectos em que estamos envolvidos, mas também está aberta aos jovens que participem em projectos de intercâmbio europeus através de outras instituições e associações”, indicou Ricardo Sousa, sublinhando o apoio que nos últimos quatro anos as associações têm tido por parte da Câmara Municipal de Braga.



O director do IPDJ marcou presença na inauguração, onde elogiou a actividade da Synergia e onde apontou para a importância de projectos que visem “a sustentabilidade das organizações”.



