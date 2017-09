Caffénoir Restaurant Jazz and Tea Club está de regresso junto à Sé de Braga

O Caffénoir Restaurant Jazz and Tea Club está de volta à cidade. Com uma nova localização, junto à Sé Catedral de Braga, Eduardo Gonçalves orgulha-se da marca ‘Caffénoir’ que criou, em 2008, que representou “uma pedrada no charco com um conceito e produtos diferenciadores na cidade”.



Ora, o primeiro CafféNoir localizava-se na Rua D. Afonso Henriques, fez o seu percurso, mas outros desafios levaram Eduardo Gonçalves a fazer uma pausa no projecto. Porém, confessa que durante estes anos teve “sempre o Caffénoir no coração”.



No renovado Caffénoir, os produtos mantêm-se, desde o inconfundível café de várias origens, aos chás e aos scones, o novo espaço dispõe agora de restaurante. Celestino Gomes é o homem da cozinha e das suas mãos saem deliciosos e criativos pratos, como filetes de robalo grelhados com molho de manteiga e amêndoa; bac alhau à Braga com presunto; lombo de salmão no forno sob cama de rosti e ervas aromáticas, ou camarão à Toscana. Já os scones, só o Eduardo sabe pôr a mão na massa, uma receita única que faz destes biscoitos únicos e irresistíveis.



No roteiro do ‘Verde Cool’, a sugestão do Caffénoir, vai para um canapé de crabe com hortelã fresca e caviar, acompanhado de um copo de com um copo de vinho verde ‘Muralhas’.



Neste roteiro do ‘Verde Cool’, promovido pela Associação Comercial de Braga, em colaboração com a rádio ‘Antena Minho e o jornal ‘Correio do Minho’, apresentam-se 42 restaurantes de concelhos de Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho e Vila Verde que, até ao próximo dia 15 de Outubro, proporcionam agradáveis momentos, ao longo do dia, com um copo de vinho verde + um petisco, por apenas três euros.

