Vila Nova de Famalicão: Escola de restauro automóvel quer formar profissionais para os clássicos

O Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão passa a integrar uma Escola de Restauro Automóvel, graças a um protocolo assinado ontem com a Escola Profissional CIOR.



O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, que é uma das entidades parceiras, testemunhou mais esta parceria que “empresta uma dimensão de maior realismo” á formação profisisonal ministrada pela CIOR num concelho cada vez mais ligado á fileira automóvel, não só pela produção através de empresas como a Continental Mabor, mas também pelo Museu do Automóvel, que o edil famalicense apontou como “referência no noroeste peninsular”.



A Escola de Restauro Automóvel abre caminho à dotação dos jovens de competências de que o mercado de trabalho necessita. “Ao mesmo tempo estamos a recuperar o património automóvel” afirmou Paulo Cunha.



O director do Museu do Automóvel, Pinto da Fonseca, confirma que o “mercado necessita das competências” que os alunos da CIOR vão adquirir na Escola de Restauro Automóvel.

Pinto da Fonseca lembrou que o mercado dos clássicos está em expansão, por isso, “em boa hora, a CIOR a garrou este desafio” de incluir módulos de restauro automóvel nos seus cursos.

Por enquanto são os alunos do curso de mecatrónica automóvel que vão frequentar a Escola de Restauro Automóvel, mas estes módulos poderão ser ministrados, também, aos formandos de mecânica automóvel.



O director da CIOR, Amadeu Dinis, mostrou-se grato às instituições do concelho pelas parcerias que vêm estabelecendo com a escola que “é puxada pelas empresas” assume.



Amadeu Dinis acredita que “esta parceria com o Museu do Automóvel vai enriquecer muito o curriculum dos alunos” e, ao mesmo tempo, responder às necessidades do mercado do concelho e da região porque não existe formação na área do restauro de automóveis antigos.



O director da CIOR anunciou que a escola vai apostar, também, na formação de activos e em áreas como a pintura e a chaparia para aqueles automóveis.



Ao município, Amadeu Dinis agradeceu a cedência do autocarro que transporta os alunos até à Escola de Restauro, em Ribeirão.



O director do Museu aproveitou para lembrar que a instituição precisa de mais espaço para desenvolver outros projectos.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas