Dyego Sousa já pode jogar em Tondela

O avançado brasileiro Dyego Sousa já pode ser utilizado pelo SC Braga no jogo de amanhã, em Tondela, para a 7.ª jornada da I Liga Portuguesa de Futebol.



A direcção arsenalista recebeu ontem a notificação do Supremo Tribunal Administrativo de que foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto pelo clube bracarense, contestando a decisão da reposição do castigo de nove meses ao jogador, feita pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, quando já tinha sido reduzido anteriormente para seis meses pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).



Deste modo, com esta decisão tomada pelo Supremo Tribunal Administrativo volta a vigorar a decisão que aplicou seis meses de castigo, e que já foram cumpridos pelo futebolista.

Se o t reinador Abel Ferreira o entender, Dyego Sousa pode jogar já no próximo jogo do campeonato, consoante decisão já confirmada ao SC Braga pelas instâncias desportivas.



Recorde-se que o avançado estava a ser apenas utilizado na Liga Europa, devidamente autorizado pelo UEFA, considerando que o castigo federativo que o jogador cumpria restringia-se somente às provas nacionais.



Agora, Dyego Sousa já pode jogar também pelos Guerreiros em todas as competições, chegando ao fim uma pesada penalização a castigar um acto de indisciplina, em Julho de 2016, quando agrediu um árbitro assistente num jogo de pré-época ao serviço do seu anterior clube, o Marítimo, curiosamente num amigável com o Tondela, adversário que pode marcar o seu regresso ao campeonato.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários