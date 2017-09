Forte dinâmica envolveu várias gerações na II Semana do Desporto e da Juventude de Amares

A Câmara Municipal de Amares, através do Gabinete de Associativismo Desporto e Juventude - GADJ, promoveu, entre os dias 11 e 17 de setembro, a II Semana do Desporto e da Juventude. Centenas de amarenses, desde os mais miúdos aos mais graúdos, envolveram-se de forma intensa nesta iniciativa participando, ativamente, nas propostas sugeridas e pensadas para todos.



Paddle, canoagem, pilates, voleibol, atletismo, karaté, cycling e futebol, foram algumas da s actividades gerais e gratuitas que marcaram esta semana que promoveu, não só, a actividade física e a prática desportiva, mas também, o convívio e interacção entre crianças, jovens e seniores do concelho.



Várias acções de sensibilização com o objetivo de chamar a atenção dos amarenses para os benefícios da atividade e alertar para os cuidados a ter na prática de determinadas ações fizeram, também, parte do programa e abrangeram um variado público alvo.

