Construção do Pavilhão Desportivo da Escola EB 1,2,3 de Fragoso na fase final

autor Redacção num. de artigos 33985

O presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, visitou as obras da construção do Pavilhão Desportivo da Escola EB 1,2,3 de Fragoso, juntamente com o Diretor do Agrupamento, Manuel Amorim, com o Presidente da Junta de Freguesia, José Batista, bem como com os representantes da empresa NVE engenharias, S.A., que asseguraram que a obra se encontra em fase de conclusão.



O pavilhão desportivo da escola EB 1,2,3 de Fragoso contempla basicamente uma área de desporto (1.280m2) e ainda área para educação física e formação, definida como uma sala polivalente (150m2). Estes dois espaços (polivalentes) são servidos por do is grupos de vestiários, balneários, uma sala para os professores com apoio sanitário e duche, uma sala para reuniões e de trabalho, sanitário de serviço no átrio da entrada principal, arrecadação de material desportivo, com acesso interior e exterior, arrecadação de limpeza, compartimento para a colocação de equipamentos mecânicos de aquecimento de águas.



A empreitada foi adjudicada à empresa NVE engenharias, S.A., no valor de 748.974,36€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o custo total de investimento de 793.912,28€.



*** Nota elaborada pelo gabinete da comunicação da C. M. de Amares ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas