Noite Europeia dos Investigadores regressa ao Curtir Ciência em Guimarães

O Centro Ciência Viva de Guimarães volta a ser o palco do programa que assinala, sexta-feira, 29 de setembro, aNoite Europeia dos Investigadores (NEI). Um workshop de Impressão 3D, uma conversa sobre robótica, atividades científicas divertidas para os mais novos, música e encontros com investigadores, são as principais propostas desta noite que visa aproximar o público da ciência.



Situado na antiga Fábrica de Curtumes Âncora, em Couros, o Curtir Ciência assinala a NEI com um programa diversificado, entre as 17:00 e as 23:30 horas, dirigido a todos os públicos. A participação é livre.



A escolha é diversificada. É possível fazer “Ciência no Pátio”, entre as 17:00 e as 20:00 horas, incluindo atividades científicas divertidas como fazer “Bolhas XXL”; participar na oficina de trabalho sobre Impressão 3D (na Sala de Prototipagem Rápida do Curtir Ciência), na palestra interativa sobre Robótica (com o investigador Vinícius Silva, da UMinho) ou na conversa sobre Biodiversidade com o investigador Pedro Alves, da Campanha “Charcos com Vida”. Mas há mais: visitas gratuitas aos principais módulos da Exposição Permanente do Centro Ciência Viva, uma observação astronómica no pátio do Centro assegurada pela ORION - Sociedade Científica de Astronomia do Minho, momentos musicais e uma sessão de abertura com a presença de representantes da Câmara Municipal de Guimarães e da Universidade do Minho.



O Curtir Ciência associa-se desta forma ao programa da NEI coordenado pela agência Ciência Viva, em parceria com oi3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica e Universidade de Coimbra. Este ano conta com a parceria do Planetário - Casa da Ciência de Braga.

