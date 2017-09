Centro de Línguas da UMinho comemora oito anos

O BabeliUM - Centro de Línguas da Universidade do Minho comemora esta terça-feira, dia 26, o seu 8º aniversário, disponibilizando a cerca de 150 alunos do secundário aulas intensivas de Japonês, Russo, Alemão, Espanhol, Francês e Inglês. Esta iniciativa realiza-se no âmbito do Dia Europeu das Línguas, assinalado anualmente em toda a Europa.



O programa de comemorações inicia às 9h30, no auditório B1 do campus de Gualtar, em Braga, com a intervenção de Bernhard Sylla, diretor do BabeliUM. Segue-se a palestra “Línguas? Que Línguas?”, proferida por Jaime Costa, coordenador dos cursos de línguas estrangeiras deste Centro da UMinho. Das 10h00 às 12h30, os participantes provenientes das várias escolas do concelho poderão “mergulhar” em alguns dos idiomas disponibilizados ao longo do ano letivo.



“O objetivo principal com este tipo de atividades lúdico-didáticas é estimular o interesse dos mais novos pelas línguas estrangeiras, destacando os benefícios que estas podem ter no percurso académico, profissional e pessoal de cada um”, realça a organização. Esta iniciativa conta com a colaboração da Erasmus Student Network - Minho (ESN). O Dia Europeu das Línguas foi instituído em 2001 pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia. Tem especial significado para a UMinho por coincidir com o aniversário do BabeliUM, “que contribuiu intensamente durante os últimos anos para a promoção da política europeia do multilinguismo dentro e fora da comunidade”, realça o responsável Bernhard Sylla. As pessoas interessadas podem conhecer melhor esta estrutura da academia minhota em babelium.ilch.uminho.pt.



