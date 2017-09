Projecto social e comunitário AMAReMAR apresenta-se em público no Porto

Depois da estreia do espetáculo “Quando o Mar é Mais”, em Esposende, no passado mês de junho, o Projecto AMAReMAR, promovido pelo Município de Esposende, vai actuar no Teatro Carlos Alberto, no Porto, hoje, às 21 horas, ao abrigo do MEXE 2017 - IV Encontro Internacional de Arte e Comunidade, evento organizado pela PELE - Espaço de Contacto Social e Cultural.



O espetáculo “Quando o Mar é Mais” que propõe uma reflexão poética sobre o passado, presente e futuro de Esposende, teve a sua encenação a cargo de Susana Madeira e Hugo Cruz, e a interpretação a cargo do Triumph’Arte - Grupo de Teatro Comunitário do AMAReMAR -, e contou com a colaboração do Coro Ars Vocalis e do Clube Náutico de Fão. O espetáculo resulta de uma criação coletiva da comunidade que integra o projeto e respetivos formadores, das áreas da música, cenografia, figurinos, fotografia e vídeo.



A encerrar a IV edição do MEXE, o AMAReMAR participará numa Parada e Baile Comunitário, que decorrerá entre o Teatro Carlos Alberto e o Coreto da Cordoaria. Neste evento, os S90 - coletivo de hip-hop que se desenvolveu no âmbito do projeto - apresentarão alguns dos seus temas originais e integrarão algumas performances coletivas com outros agrupamentos artísticos.



O Município de Esposende teve já a oportunidade de dar a conhecer a experiência do projeto AMAReMAR, pela voz da Técnica de Intervenção Social e Comunitária, Dra. Marina, uma das responsáveis pelo projeto n o Município, no passado dia 19 de setembro, num Painel apresentado no II Encontro Internacional de Reflexão Sobre Práticas Artísticas Comunitárias, integrado na programação do MEXE.



Em atividade desde 2016, o projeto AMAReMAR, um projeto social e comunitário, tem vindo a promover a coesão social, valorizando a educação pela arte com as diversas Oficinas que integra - Teatro, Música, Ilustração, Fotografia e Vídeo - no enriquecimento da formação integral do indivíduo e do seu coletivo, e no desenvolvimento de uma sociedade mais solidária e participativa.



O MEXE 2017 - IV Encontro Internacional de Arte e Comunidade decorre até domingo em diversos espaços da cidade do Porto, sob o tema 'Cidade - Corpo Coletivo'. Este evento tem vindo a afirmar-se nos últimos anos como um espaço incontornável, a nível nacional e internacional, de cruzamento e aprofundamento de práticas artísticas comunitárias, sendo que nas três edições anteriores contou com mais de mil participantes e cerca de 15 mil espectadores, em mais de 70 ações dispersas por 30 espaços diferentes da cidade. Na edição de 2017 são sete os países representados.



Atendendo à sua dimensão e importância, a participação do Projeto AMAReMAR neste evento é da maior relevância, constituindo uma oportunidade para dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Município junto da comunidade esposendense.



