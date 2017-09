Câmara de Viana do Castelo investe 850 mil euros para promover sucesso escolar

A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai implementar um programa de combate ao insucesso escolar, apostando na música, nas ciências e no apoio social. O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar “School4All Viana” foi alvo de uma candidatura ao Programa Operacional Norte 2020 no valor global de 850 mil euros e junta-se a um variado conjunto de apoios e investimentos que a autarquia tem efetuado.



Para avançar com este projeto, foi necessário o envolvimento dos Agrupamentos de Escolas e Escolas, uma vez que este passa pela dinamização de ações específicas de promoção de combate ao abandono e insucesso escolar orientadas para as características, recursos e/ou problemáticas específicos e distintivos do município. Ou seja, o projeto SCHOOL4ALL Viana do Castelo visa, nomeadamente, apoiar os alunos e famílias em situação de risco, a implementação da expressão musical e a criação da Ciência em Rede.



Assim, para apoiar os alunos e famílias em situação de risco, vão ser contratados, pelo período de um ano para apoio a alunos e famílias em situação de risco dois psicólogos, um assistente social e um terapeuta da fala. Esta ação tem como objetivos a identificação das situações problemáticas com origem na comunidade envolvente; a definição de estratégias passíveis de prevenir estas situações; a promoção de medidas que visem a inclusão e integração do aluno na escola, tendo em conta a sua envolvência familiar e social; o acompanhamento dos alunos na aquisição e desenvolvimento de métodos de estudo, de trabalho escolar e medidas de recuperação da aprendizagem; o aconselhamento e a criação de percursos educativos alternativos e/ou ajustados para os alunos em risco; o estabelecimento de parcerias com órgãos e instituições, públicas ou privadas, da comunidade local; a ligação com as comissões de proteção de crianças e jovens em risco; e a mediação social, procurando, utros agentes para a mediação na comunidade educativa e no meio envolvente, nomeadamente pais encarregados de educação.



Relativamente à expressão musical no primeiro ciclo do ensino básico, esta visa com vista a garantir condições de igualdade de acesso a uma educação de qualidade e de promoção da equidade a todas as crianças atr avés de práticas performativas centradas na expressão e na educação musical; promover a inclusão social através do reconhecimento e da valorização da diversidade cultural como oportunidade e como fonte de aprendizagem para todos; combater o insucesso escolar, promovendo a autoestima e a autoidentidade dos alunos; promover o sucesso escolar dos alunos através da valorização e utilização da Educação para a Cidadania mobilizando e aplicando, de forma criativa, conhecimentos transversais.



A expressão musical no primeiro ciclo será desenvolvida por professores especialistas de Expressão e Educação Musical nos estabelecimentos do 1º Ciclo do Ensino Básico, que terá coordenação e supervisão pedagógica, em parceria com os agrupamentos e articulação direta com professores de Educação Musical e professores titulares de turma.

Já a 'Ciência em Rede' pretende potenciar o desenvolvimento de 'aulas de campo' e o espírito de trabalho científico, metodológico e continuado de forma a interpretar os ecossistemas; potenciar iniciativas de experimentação e a interpretação de diferentes ecossistemas que incentivem o espírito científico e o gosto pelo conhecimento; incrementar o acesso à plataforma BIOREGISTO criada especificamente para a integração dos registos efetuados nas saídas de campo; promover e incentivar a descoberta da ciência de forma inter-geracional e em contexto familiar.



Para promover estas iniciativas, foram adquiridos 270 tablets e 111 microscópios, que serão agora distribuídos nas escolas, com o seguinte rácio: entre 7 e 15 tablets para cada escola e um microscópio para cada cinco alunos por escola. No que toca aos Kits de música, será distribuído um para cada escola, exceto nas escolas com menos de 23 alunos.



Estão também previstas ações específicas de âmbito local de promoção do sucesso educativo, dinamizando iniciativas orientadas para a promoção do sucesso educativo dos alunos e para a prevenção do abandono escolar, valorizando práticas pedagógicas inovadoras que reforcem o processo de ensino-aprendizagem, designadamente a organização de seminários finais e com um grande espetáculo com as escolas.





