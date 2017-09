ABC/UMinho sofreu para superar Boa Hora

Os espectadores, cerca de centena e meia, que ontem foram ao Pavihão Flávio Sá Leite, incentivaram os academistas e sofreram até ao fim. Foi com Hugo Rocha a marcar de 7 metros um castigo máximo, contestado pelo treinador visitante, que ontem o ABC/UMinho venceu o Boa Hora, em jogo da quarta jornada do Andebol 1.



Os jogadores do clube de Braga, que só na primeira parte, atiraram cinco remates à trave, evidenciaram dificuldades na etapa complementar, quando o Boa Hora impôs um sistema defensivo que obrigava a recuar a primeira linha e, ao mesmo tempo, anulava movimentações dos pontas e pivots.



A equipa lisboeta, que entrou mais certeira no passe e no remate, comandou a contagem no primeiro quarto de hora, tendo chegado aos 13 minutos, com um golo de Dmitro Bruy, a um avanço de 5-8, altura em que o treinador do ABC, Jorge Rito, pediu o primeiro time-out.

A conversa parece ter resultado para a equipa academista, que a seguir marcou cinco golos sem resposta - Belmiro fez 6-8, Dario o 7-8, Rocha de contra-ataque o 8-8, e de livre de 7 metros o 9-8 e, ainda Rocha, bem assistido por Dario, fez o 10-8.



Na frente da contagem, com 16-12 ao intervalo e 17-12 após Hugo Rosário marcar o primeiro golo da segunda parte, os de Braga pareciam gerir o jogo.



Os lisboetas, com Rui Barreto eficaz no remate e uma defesa profunda, faziam recuar a meia distância do ABC e controlavam a segunda linha, restabelecendo o empate a 19-19, ainda com 17 minutos para jogar.



Após livres 7 metros que Hugo Rocha e Tomás Albuquerque não converteram, Dario Andrade é o terceiro academista chamado a converter um castigo máximo e fez, de rosca, o 24-22 aos 25 minutos.

A seguir Rui Barreto fez, também de 7 metros, o 24-23.

Seguem-se dois ataques, com time-out, que ambas as equipas falham e já ao minuto 59 João Casal empata (24-24).

Na resposta, o ABC ataca,David Pinto vê cartão vermelho e Hugo Rocha desempata um jogo disputado a cada segundo.



O Xico Andebol perdeu ontem, em Guimarães, por 22-28, com o Maia/ISMAI.

O FC Porto, a jogar no Dragão, bateu por 43-20 o S. Bernardo, enquanto em Avanca o Benfica venceu a equipa local por 26-30.



A frente da tabela define-se hoje com o jogo Belenenses-Águas Santas. Na próxima ronda há Sporting-FC Porto e o ABC vai à Maia defrontar o ISMAI.

