Programa ‘Mexe-te Braga’ cresce com a Capital Europeia do Desporto

O programa gratuito de promoção da prática desportiva ‘Mexe--te Braga’ decorrerá, em 2018, de Janeiro a Dezembro, adiantou ontem ao Correio do Minho a vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, na sessão de encerramento da edição 2017.



Iniciado em 2014, ‘Mexe-te Braga’ visa a promoção da actividade física junto de toda a população do concelho, destacando a responsável camarária a crescente adesão ao programa, que tem como parceiros ginásios e associações desportivas do concelho.



Um ‘sunset’ dançante, organizado pela Escola Pé de Dança, junto à Arcada, assinalou o encerramento da edição deste ano do ‘Mexe-te Braga’, que contou com a participação de milhares de bracarenses.



Sessões gratuitas de ‘fitness’ no complexo desportivo da Rodovia e aulas de iniciação a diversas modalidades desportivas em vários pontos do concelho realizaram-se ao longo dos últimos meses.

Estas actividades serão estendidas por todo o ano de 2018, enquadradas na programação de Braga Capital Europeia do Desporto, cuja sessão de abertura está agendada para 19 de Janeiro.

Sameiro Araújo destacou ontem a abrangência do programa ‘Mexe-te Braga’, com actividades dirigidas a todos os escalões etários e para públicos específicos como portadores de deficiências ou doentes oncológicos.



A vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Braga relevou igualmente o retorno que as associações desportivas parceiras do ‘Mexe-te Braga’ contaram com a captação de atletas para diversas modalidades desportivas.



Para além do alargamento do calendário, ‘Mexe-te Braga’ será estendido a mais locais da zona urbana e a freguesias rurais do concelho, através de parcerias com juntas de freguesia.

