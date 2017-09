Trinta mil utentes usaram o ‘Voltas’ em Vila Nova de Famalicão

No último ano, cerca de 30 mil passageiros escolheram o autocarro ‘Voltas’ para circular no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. Um número que deixa Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, “muitio satisfeito” com esta nova resposta.

O novo transporte público rodoviário urbano do concelho famalicense transportou no seu primeiro ano de vida uma média de 140 pessoas por dia, em quase 3500 voltas pela cidade.

Para o autarca famalicense, a adesão dos famalicenses ao ‘Voltas’ “é um sinal claro de que partilham e compreendem a visão deste executivo no que diz respeito à mobilidade das pessoas dentro da cidade”.



“O ‘Voltas’ veio dar a ajuda que faltava para que os famalicenses criassem o hábito de utilizar os transportes públicos nas suas deslocações dentro da cidade. Os números são muito claros e só nos levam a concluir que este primeiro ano do serviço foi claramente um sucesso”.

A título de curiosidade, refira-se ainda que do número total de passageir os registados, 52 por cento são portadores de passe sénior, 15 por cento adquire o bilhete no próprio autocarro e 33 por cento são portadores de outros títulos de transporte público.



As paragens mais utilizadas são a da Estação Ferroviária (36 por cento) onde existe um interface ferro-rodoviário, a do Campo da Feira (18 por cento) e a do Centro Coordenador de Transportes (15 por cento).



Recorde-se que o ‘Voltas’ entrou em funcionamento a 22 de Setembro do ano passado, no Dia Europeu Sem Carros e Semana Europeia da Mobilidade. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, fazendo um percurso circular permanente entre os parques de estacionamento públicos gratuitos, as estações de transportes públicos colectivos e os principais serviços da cidade.

O projecto resulta de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal e a operadora de transportes Arriva, possibilitando viagens gratuitas no centro da cidade para os portadores de um título válido de transporte coletivo rodoviário, sendo que os restantes utilizadores pagam um euro/viagem.



