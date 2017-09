Escariz S. Martinho celebra mundo rural com hino às colheitas

Na rota das colheitas, mais de uma dezena de tractores desfilaram ontem, pelas ruas de Escariz S. Martinho, em Vila Verde.



O cortejo etnográfico integra os vários lugares da freguesia e as suas oferendas que amanhã serão vendidas, logo após a missa em Acção de Graças pelas Colheitas.

Eva Magalhães costuma participar neste desfile de oferendas, inserido na XVI Festas das Colheitas. Junto ao tractor que representava os lugares de Cruzes Monte e Costa, Eva realçou a generosidade das pessoas que ofereceram desde marmelos, castanhas, coelhos, galinhas, cebolas, nozes, até flores.



O resultado da venda dos produtos agrícolas e do leilão das madeiras reverte para a paróquia, mais concretamente para algumas obras de melhoramento na capela mortuária. Para o pároco da de Escariz S. Martinho, Dayakar Thumma, esta rota das colheitas significa “o despertar da cultura e e ao mesmo tempo agradecer a Deus pelos dons que recebemos”. O pároco explicou que “até ao ano passado lutamos para fazer as obras da igreja paroquial e conseguimos. Este ano, vamos fazer alguns melhoramentos na igreja e na capela mortuária que, apesar de ser recente, apresenta alguma s infiltrações que se tornam necessárias resolver”.



Por seu turno, Avelino Machado, presidente da União de Freguesias de Escariz S. Mamede e Escariz S. Martinho, fala de um “hino às colheitas. Esta festa é a celebração do mundo rural. Aqui as pessoas oferecem animais, madeira e os produtos agrícolas para serem vendidos na feira durante esta festa das colheitas e essas verbas revertem para a paróquia”.



O cortejo etnográfico deu lugar ao corte de milho e merenda no campo com pataniscas, broa e milho e, mais à noite, houve lugar para a grande desfolhada. A noite terminou com festa da concertina e cantares ao desafio.

Hoje, celebra-se a eucaristia em Acção de Graças pelas Colheitas, seguida de benção do Santíssimo aos campos de Es-cariz. Segue-se a feira agríco- la, onde são vendidas as oferendas da população e, mais à tar-de, o leilão de lotes de madei- ra. A festa das colheitas, em Escariz S. Martinho, encerrou com o grande festival folclóri- co e o concurso de vinho de maçã.

A Rota das Colheitas prossegue a sua ‘missão’ nos próximos dias 14 e 15 de Outubro, com os ‘Sabores da Terra’, em Escariz S. Mamede.

