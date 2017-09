Paróquia não desiste do Centro Interpretativo de Abade de Priscos

Manuel Joaquim Machado Rebelo, mais conhecido por Abade de Priscos, que morreu há 87 anos, permanece uma figura inspiradora por ter criado uma das mais extraordinárias receitas da doçaria portuguesa, o Pudim Abade Priscos. Hoje, na celebração da eucaristia paroquial de Priscos, o padre João Torres recorda a memória daquele padre, que foi pároco de Priscos durante 47 anos e que eternizou o nome da terra graças ao pudim.

Para João Torres “há sonhos que continuam por concretizar, pelos quais a paróquia vai continuar a lutar”. O Centro Interpretativo do Abades de Priscos é, precisamente, um deles. “Não vamos desistir. Será em Priscos, no concelho de Braga, pois seria pouco ortodoxo pensar que possa ser em outra terra e em outro município. O actual responsável pelo Município de Braga, tem sobre esta matéria, uma visão estratégica de desenvolvimento social e económica, onde um espaço com estas caraterísticas tem tudo para ser um sucesso na captação de mercados locais de proximidade, mercado nacional, mercado internacional, e os fluxos turísticos que viajam pela gastronomia e pela história”, salientou, acrescentando que é de enfatizar que o edifício onde viveu o abade de Priscos está fisicamente preparado para receber o centro interpretativo”.

Para João Torres, comemorar esta data, no ano em que se assinalam os 100 anos das Aparições de Fátima, é motivo de júbilo, pois o papa Francisco, quando veio a Portugal teve a oportunidade de comer por duas vezes, o pudim Abade de Priscos, consoante informação cedida pela irmã Maria do Carmo Fiúza. Esta responsável pela casa de retiros, onde o Santo Padre esteve alojado, recebeu nove pudins oferecidos pela Paróquia de Priscos e confeccionados por dois paroquianos da mesma comunidade, Mário Pinto e Albina Couto (tia Bina).

Em 1861, ano do nascimento do rei D. Luís I, que haveria de cruzar-se com o Abade, é ordenado e diz a primeira missa. Ao longo da sua vida como padre diocesano, foi pároco de Bastuço, Ruílhe e Priscos. Foi, segundo vários entendidos, um dos maiores cozinheiros portugueses do século XIX/XX. Foi em Priscos onde desenvolveu a sua veia culinária. Amigo do arcebispo D. Manuel Baptista da Costa, que tendo conhecimento das suas habilidades culinárias, o convidava, em momentos importante, para dirigir a sua cozinha. Este facto projectou-o ao nível nacional, vindo depois a realizar banquetes para a família real, ministros, bispos, aristocratas, entre outros.

Os seus biógrafos atribuem-lhe ainda outras capacidades: director, cenógrafo e figurinista teatral, fotografo e percursor da imagem com movimento, costureiro e mestre na arte de bordar. Apesar dos muitos dotes como “pastor de almas” e ser humano dedicado, ficou conhecido pela dedicação afincada à concepção gastronómica, mas infelizmente nunca foi encontrado nenhum livro de receitas da sua autoria.



