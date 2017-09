INL de ‘Portas Abertas’ para divulgar ciência e promover aproximação à comunidade

O Laboratório Ibérico de Nanotecnologia (INL) está hoje e amanhã de portas abertas para divulgar a ciência e as últimas novidades na área de nanotecnologia. Esperam-se milhares de visitantes nestes dois dias de abertura à comunidade.



Esta iniciativa - denominada ‘Portas Abertas’ - já teve uma primeira edição há dois anos e a recepção por parte da comunidade em geral foi tão grande, que levou o laboratório a repeti-la agora.



No fundo, trata-se de uma política de maior proximidade, que Lars Montelius, director do INL, pretende incentivar.

Hoje e amanhã, quem se tiver inscrito antecipadamente, tem acesso privilegiado ao INL enquanto espaço de ciência viva.

