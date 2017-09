Moreirense retira primeiros pontos a leão sem garras

Um golaço de Rafael Costa retirou os primeiros pontos a um leão sem garras. Moreirense de fibra e a apostar no contra-golpe surpreendeu em casa o Sporting, num duelo que terminou com uma igualdade no marcador e ditou à equipa leonina os primeiros pontos perdidos no campeonato, agora com o FC Porto a dois pontos, isolado na liderança, na semana que antecede o clássico da próxima jornada. Já o Moreirense, ganha um ponto precioso para elevar a moral e apagar da memória a pesada derrota da última ronda, em Chaves.

Sempre bem organizada, a equipa de Moreira de Cónegos entrou em campo bem melhor do que os leões, personalizada, numa estratégia virada para o contra-ataque. Perante a entrada tímida do Sporting, a confiança dos cónegos foi crescendo e a vantagem ao intervalo justificava em pleno o que se viu ao longo dos primeiros 45 minutos: solidez defensiva e contra-golpes venenosos. Primeiro foi um tiro de Tozé de fora da área a dar o aviso, depois Peña desperdiçou na cara de Rui Patrício, até que Rafael Costa descobriu o caminho da baliza. Coentrão cortou para o pior sítio, Rafael Costa recebeu a bola à entrada da área e disparou um autêntico míssil indefensável para Rui Patrício.

O melhor que o Sporting fez no pri meiro tempo foi um remate de Alan Ruiz, em arco, que passou a rasar o poste da baliza vimaranense.

A perder ao intervalo, Jorge Jesus deixou Alan Ruiz no balneário e lançou Doumbia, à procura de uma maior profundidade da equipa. Já se esperava uma reacção forte da equipa leonina e a verdade é que os leões pressionaram e entraram melhor após o reatamento, no entanto, sem grandes critérios em termos ofensivos, até porque, a bem organizada defesa da casa não permitia grandes espaços.

O golo do empate acabou por aparecer num lance infeliz de Aberhoun. Na sequência de um canto, William Carvalho apareceu sem marcação a rematar, o guarda-redes Jhonatan defendeu para a frente e esbarrou no central, que acabou por introduzir a bola na própria baliza.

O golo do empate fez reentrar o Sporting em jogo e, aos 68 minutos, Gelson esteve perto do segundo, quando apareceu isolado, picou a bola sobre Jhonatan e atirou à trave. Quando se esperava maior discernimento do candidato ao título, a equipa partiu- -se com a entrada de Battaglia, perante um Moreirense que soube manter o rigor defensivo. Até ao final, manteve-se a incerteza. Mas os 13 remates para cada equipa na estatística final justificam a divisão de pontos.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas