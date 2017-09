Reitor desafia ex-alunos a fazer futuro da UMinho

Cerca de 700 ex-alunos da Universidade do Minho (UMinho) reencontraram-se na noite de ontem em Braga, mais concretamente no espaço da reitoria e Largo do Paço, em mais um Encontro Caixa Alumni. “É um grande momento de afirmação da nossa universidade, da nossa identidade e de reencontro entre os nossos ex-estudantes”, destacou o reitor da UMinho, António Cunha.

“Este é um encontro que ganhou uma grande dimensão e um projecto com o qual estamos totalmente comprometidos mas que estou certo que terá continuidade no futuro com as próximas direcções da UMinho”, indicou o reitor, que ontem fez questão de receber pessoalmente cada um dos convidados.



E foi ao som da banda ‘Nameless Trio’ e a degustar várias iguarias no cocktail de boas-vindas servido por várias empresas de ex-alunos da UMinho, que os antigos colegas se encontraram, partilharam experiências e trocaram ideias.



“Este é um evento que ganhou força e certamente que vai ganhar ainda mais nos próximos anos e que já está no calendário dos nossos ex-estudantes. E a exemplo do que fazem algumas universidades de referência internacional, será um evento que terá que ser dividido em vários, promovendo o reencontro entre mais jovens, menos jovens, pois é algo que queremos fazer com dignidade e com qualidade”, sublinhou o reitor António Cunha.



A universidade tem 70 mil ex-estudantes, mas há 25 anos ainda saíam poucos - cerca de 60 por ano. Hoje em dia saem três mil por ano.



Na mensagem que o reitor da UMinho deixou a todos os ex-alunos que ontem se reencontraram, António Cunha falou de uma universidade moderna e com grandes sonhos para cumprir.

“A universidade tem grandes desafios para o futuro e que quer construí-los com aqueles que estão dentro e com os que estão fora e com aqueles que por cá passaram e que para nós continuam a ser parte da nossa comunidade alargada. Queremos também desafiá-los a construir esse futuro connosco”, apontou o reitor.

