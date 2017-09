Êxito no Passeio de Bicicleta “Guimarães à noite”

Com um balanço muito positivo, mais de uma centena e meia de pessoas participaram no Passeio de Bicicleta “Guimarães à noite” organizado pela Associação de Ciclismo do Minho no âmbito do programa da Semana Europeia da Mobilidade promovido pela Câmara Municipal de Guimarães, Laboratório da Paisagem e pela Unidade de Missão 'Candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia'.

Os vimaranenses José Mendes (ciclista profissional da Bora - Hansgrohe) e David Martins (piloto de Down Hill da Getpro / Linhas Afemar / Torcatense) associaram-se à iniciativa de sensibilização e promoção da mobilidade sustentável, assim como Amadeu Portilha (Vice-Presidente e vereador do Desporto e do Ambiente da Câmara Municipal de Guimarães) e José Bastos (Vereador da Cultura da autarquia vimaranense).



Com partida e chegada no Largo Cónego José Maria Gomes, junto à Câmara Municipal de Guimarães, o passeio promovido pela Associação de Ciclismo do Minho contemplou um percurso de dificuldade baixa, procurando-se assim incentivar a participação de todos os interessados, independentemente da idade e da condição física. Em simultâneo, foi organizada no Largo Cónego José Maria Gomes, em parceria com a AFAcycles, uma exposição e demonstração de bicicletas elétricas. O Passeio contou com a colaboração da Polícia Municipal de Guimarães, Federação Portuguesa de Ciclismo, Arrecadações da Quintã, Salvaggio, AFAcycles, Raiz Carisma - Soluções de Publicidade, POPP Design e Cision.



A Semana Europeia da Mobilidade é uma iniciativa promovida pela União Europeia que tem como principal objetivo consciencializar os cidadãos europeus para a importância e implicações que a melhoria das condições de mobilidade urbana podem ter na evolução da qualidade de vida nas cidades, no ambiente e saúde pública.

Sob o slogan “A partilhar chegamos mais longe”, a campan ha deste ano foca-se essencialmente no tema 'Mobilidade verde, partilhada e inteligente', pretendendo promover soluções de mobilidade partilhada e realçar os benefícios dos meios de transportes mais ecológicos.

A mobilidade partilhada dá prioridade à importância da chegada a um destino, frequentemente com um custo individual e social menor comparativamente à utilização de um veículo particular. Como consequência, o poder de compra dos agregados familiares aumenta na medida em que não têm de comprar e manter um carro. As novas tecnologias através das suas aplicações e plataformas online contribuem para tornar a mobilidade mais eficiente e, desta forma, economizar dinheiro e ajudar o ambiente.



Diversos estudos demostram que optar por uma mobilidade partilhada pode ter um impacte positivo nas cidades e vilas. Por exemplo, cada carro partilhado equivale a 15 carros particulares que não circulam na estrada. Por outro lado, esta partilha permite-nos com maior facilidade conjugar diferentes modos de transporte: carro, bicicleta, transportes públicos.

A Semana Europeia da Mobilidade é uma campanha anual sobre mobilidade urbana sustentável, organizada com o apoio da Direção Geral da Mobilidade e dos Transportes da Comissão Europeia, coordenada em Portugal pela Agência Portuguesa do Ambiente, e que será organizada em Guimarães pelo Laboratório da Paisagem, Município de Guimarães e a Unidade Operacional de Transporte Local da Estrutura de Missão da Candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia 2020.



O objetivo é alertar para os benefícios de um correto planeamento e da utilização racional dos transportes para a economia local, sabendo-se que a transição para modos de mobilidade alternativos conduz à diminuição dos impactos negativos do uso individual do automóvel, o que, por sua vez, permite a redução dos custos que lhe estão associados.

