Sérgio Godinho uniu mais de 700 ex-alunos da UMinho

autor Redacção num. de artigos 33993

Mais de 700 antigos estudantes da Universidade do Minho juntaram-se na noite de sábado para o Encontro Caixa Alumni, que vestiu de gala o Largo do Paço, em Braga. O ponto alto foi o concerto de Sérgio Godinho, resgatando muitas palmas e coros dos presentes, que reavivaram memórias e amizades “com um brilhozinho nos olhos”. O cantor sentiu-se “um pouco minhoto” e revisitou os seus êxitos, como “O primeiro dia” e “O coro das velhas”, ladeado pelo pianista Filipe Raposo, exímio até a solo no sefardita “En tu puerta”.



A iniciativa contou também com cocktail, jantar volante, área de selfies, projeções multimédia, exposição dos “Encontros da Imagem” e projetos ao vivo de antigos estudantes, como seis ilhas de degustação (a cerveja Letra, os gelados Spirito…) e quatro atuações - Afonsina (tuna), Bomboémia (percussão), Nameless Trio (jazz) e Emídio Meireles (DJ). O reitor António M. Cunha, que está a terminar oito anos de mandato, foi homenageado com um vídeo-surpresa. No seu discurso, anunciou o portal e a newsletter Alumni UMinho em língua inglesa e agradeceu ainda “aos que vieram de perto e de longe, aos mais novos e mais velhos, por continuarem a celebrar amizades, percursos e sonhos”.



“A UMinho é uma marca absolutamente afirmada a nível nacional e internacional. Mas, mais do que os nossos rankings e sucessos, queremos ser a universidade portuguesa com maior impacto económico e social - e nesta região temos projetos fantásticos, como os 2000 postos de trabalho a serem criados nestes últimos anos com parceria da Bosch”, disse o responsável. “É uma honra enorme ser reitor desta casa que não dorme. E tudo isto foi construído sobretudo graças aos ex-estudantes, pela competência e pelo que fazem na defesa desta academia na região e no mundo”, frisou António M. Cunha, acrescentando que nunca teve respostas negativas quando contactou ex-alunos.



“Queremos ser parte do futuro que vos quero convidar a construir connosco, numa sociedade cada vez mais mediada pelo conhecimento e pela tecnologia”, concluiu. O tema do Encontro Caixa Alumni, “EsPaço de Futuro”, aludiu ao icónico Largo do Paço, que a UMinho quer melhorar e abrir à sociedade para fruição cultural. Este complexo monumental foi literalmente vestido de gala, permitindo aos ex-estudantes, muitos deles com carreiras ímpares, percorrerem de forma diferente os jardins de Santa Bárbara, o largo com o chafariz dos Castelos, o jardim da Fonte, o salão medieval e o salão nobre.



Este evento foi coordenado pelo Gabinete de Desenvolvimento da UMinho e teve apoio da Caixa Geral de Depósitos, Associação Empresarial de Paços de Ferreira, Município de Braga, Multitendas, Associação Académica da UMinho e Associação dos Antigos Estudantes da UMinho. O Encontro Alumni tem tido uma adesão crescente desde a primeira edição em 2014, que juntou 400 pessoas, também no edifício da Reitoria. Em 2015 atraiu 500 participantes ao Mosteiro de Tibães e, em 2016, cativou mais de 600 ao Paço dos Duques, em Guimarães.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas