Mostra de tributo a Agustina Bessa-Luís em mês de aniversário da autora

autor Redacção num. de artigos 33997

O Município de Ponte de Lima, através da Biblioteca Municipal, vai homenagear a escritora portuguesa Agustina Bessa-Luís com uma mostra biobibliográfica de tributo, patente ao público de 2 de outubro a 30 de dezembro, na Sala de Adultos.



Intitulada “As múltiplas faces de Agustina Bessa-Luís”, a mostra congrega dois painéis informativos que permitirão a utilizadores e visitantes conhecer o essencial da vida e obra da autora de “A sibila” que, em outubro, completa 95 anos, parte deles de consagração à palavra. Uma oportunidade para apreciar ainda uma seleção de livros da escritora amarantina, que justamente ocupa um lugar de destaque nas letras nacionais, não só pelo legado de mais de cinco dezenas de títulos, mas pela singularidade do estilo e pela revolução da forma.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Ponte de Lima ***

