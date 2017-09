In.Cubo recebe sessão de debate do Plano de Acção para Economia Circular

Decorreu no passado dia 15 de Setembro a sessão de debate do Plano de Acção para a Economia Circular que está a ser desenvolvido pelo Ministério do Ambiente.



A sessão contou com a presença do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, acompanhado pela Secretária de Estado do Ambiente, Célia Ramos, tendo estado igualmente presente, em representação do Município, o presidente João Manuel Esteves.



A sessão iniciou-se com a intervenção do Coordenador da ACIBTM/In.cubo, Francisco de Araújo, que cumprimentou os representantes das diversas empresas e instituições presentes que enchiam a sala, assim como saudou o Ministro e a Secretária de Estado pela iniciativa do Plano, assim como a escolha da In.cubo para efetuar a sua apresentação e discussão na região. Igualmente manifestou a sintonia da In.cubo com os objetivos expressos no Plano para a Economia Circular, expressando a sua preocupação com o fortalecimento do econegócios, ação que a In.cubo tem dinamizado.



Inês Costa, Técnica do Ministério do Ambiente, procedeu de seguida à apresentação do Plano tendo desenvolvido as diversas temáticas que o Plano aborda, e apresentado as metas que se propõe alcançar. A preocupação com a sustentabilidade ambiental, e a escassez dos recursos, perpassou toda a apresentação que efetuou. A importância de reciclar, a durabilidade dos produtos, a utilização de produtos em segunda mão, foram temas abordados e de grande importância para alcançar os objetivos do Plano.



Seguiu-se depois a Mesa Redonda moderada por José Vitor Malheiros, Consultor de Comunicação e Ciência, tendo partici pado no debate Raul Fangueiro da Plataforma Fibrenamics, Lígia Pinto, Diretora da Faculdade de Economia da Universidade do Minho e Susana Sousa, em representação da Ordem dos Engenheiros da Região Norte.



O debate centrou-se nas questões tecnológicas e económicas para atingir os objectivos do Plano, concluindo-se que um dos grandes desafios reside na questão comportamental, sendo a educação um factor chave para o sucesso desta nova forma de abordagem económica. Conclui-se que a indústria acelerará mais rapidamente esta alteração como se verifica já em muitas áreas, como no sector automóvel, onde a reciclagem de produtos é hoje uma realidade com percentagens elevadas na incorporação de novos produtos. Terminado o debate o Senhor Presidente da Câmara manifestou a sua concordância com o Plano, tendo expressado a preocupação com a sustentabilidade ambiental atendendo que o concelho, com o Parque Nacional, e recentemente com a classificação da paisagem cultural de Sistelo como Sitio de Interesse Nacional, dá uma importância central ao ambiente na sua estratégia de desenvolvimento. Por fim, o Senhor Ministro do Ambiente teceu um conjunto de considerações às questões que foram debatidas durante a sessão, tendo manifestado a aposta do Ministério na promoção de uma economia verde, sustentável, protegendo a renovação de recursos e contribuindo para uma vida mais saudável dos cidadãos. Considerou que o desafio que temos pela frente é de todos, sendo fundamental a assunção desta causa por toda a sociedade, nomeadamente porque as alterações climáticas já são uma coisa do presente que temos de responsavelmente combater.

