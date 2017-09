Arraial animou estudantes da UMinho

Centenas de estudantes da Universidade do Minho (UMinho) participaram, esta semana no ‘Arraial Azeiteiro’, no Campo de Futebol de Gualtar. O evento foi organizado pela Azeituna - Tuna da Universidade do Minho, e teve como principal finalidade dar as boas vindas aos novos estudantes da Universidade do Minho e divulgar a marca ‘Azeituna’.



“O que queremos mesmo é criar uma grande festa e divulgar a nossa marca ‘Azeituna’. Uma marca que tem cultura musical forte. Somos um grupo capaz de proporcionar uma grande festa para todos, com condições a qye haja um bom divertimento”, referiu Hélder Miranda, presidente da Azeituna.

O evento permitiu ainda que seis dos cursos da Universidade do Minho pudessem angariar algumas verbas através das barraquinhas de ‘comes e bebes’.



A animação musical este ve a cargo da própria Azeituna e de muitos outros artistas. “Temos os ‘Disco ou Nada’, os DJ’s residentes aqui de Braga, temos o grupo cultural ‘Bomboémia’, que também é da Universidade do Minho. Temos o ‘Longe de Casa’, que tem um toque mais brasileiro (o tema do arraial é o Brasil).

Temos também os DJ’s Azeiteiros (Octávio e Ni) e a seguir o DJ Miguel Rendeiro”, disse Hélder Miranda.



Cada participante teve de desembolsar cinco euros (ou sete no dia do Arraial) e foi convidado a participar no Arraial Solidário.

“Na troca de um quilo de comida, nós oferecemos um fino (bebida)” adiantou Hélder Miranda. Os alimentos angariados serão distribuídos por famílias carênciadas. O espaço contou também com área de diversão, com um ‘Touro Mecânico’ e um ‘rinque humano’.

