Candidaturas de acesso para maiores de 23 anos arrancam hoje

A Universidade do Minho (UMinho) vai realizar, pelo 15.º ano consecutivo, o Curso de Preparação e Avaliação para pessoas que pretendam candidatar-se ao ensino superior. As inscrições e matrículas são entre 25 de Setembro e 6 de Outubro. Estes cursos destinam-se a indivíduos maiores de 23 anos, não possuidores de habilitação de acesso ao ensino superior.



O curso decorre de Outubro a Maio e tem duas disciplinas: Língua Portuguesa e uma opção específica (Tópicos de Economia ou Filosofia e Pensamento Crítico ou História ou Tópicos de Matemática).

O curso vai funcionar em regime pós-laboral, das 19 às 22 horas, no campus de Gual tar (Braga) ou no de Azurém (Guimarães), conforme a residência da maioria dos candidatos e as disponibilidades /recursos da universidade.



Na fase final do curso, os alunos vão ser sujeitos à avaliação do seu curriculum vitae e entrevistados, nos termos do regulamento. Concluído o curso com aproveitamento, poderão candidatar-se a cursos de licenciatura ou de mestrado integrado.



As inscrições podem ser feitas nos Serviços Académicos da UMinho, em Braga e Guimarães, segunda e sexta-feira entre as 9 e as 12 horas e entre as 14 e as 17 horas, às terças e quinta-feiras das 14 às 20 horas e à quarta-feira das 9 às 12 horas.

