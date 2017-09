Município de Viana do Castelo investe 850 mil euros para promover sucesso escolar

A Câmara Municipal de Viana do Castelo vai implementar um programa de combate ao insucesso escolar, apostando na música, nas ciências e no apoio social. O Plano Integrado e Inova- dor de Combate ao Insucesso Escolar ‘School4All Viana’ foi alvo de uma candidatura ao Programa Operacional Norte 2020 no valor global de 850 mil euros e junta-se a um variado conjunto de apoios e investimentos que a Câmara Municipal de Viana do Castelo tem efectuado.



Para avançar com este projecto, foi necessário o envolvimento dos agrupamentos de escolas e escolas, uma vez que este passa pela dinamização de acções específicas de promoção de combate ao abandono e insucesso escolar orientadas para as características, recursos e/ou problemáticas específicos e distintivos do município.



O projecto visa, nomeadamente, apoiar os alunos e famílias em situação de risco, a implementação da expressão musical e a criação da Ciência em Rede. Assim, para apoiar os alunos e famílias em situação de risco, vão ser contratados, pelo período de um ano para apoio a alunos e famílias em situação de risco dois psicólogos, um assistente social e um terapeuta da fala.



Entretanto, a expressão musical no primeiro ciclo será desenvolvida por professores especialistas de Expressão e Educação Musical nos estabelecimentos do 1.º ciclo do Ensino Básico, que terá coordenação e supervisão pedagógica, em parceria com os agrupamentos e articulação directa com professores de Educação Musical e professores titulares de turma.



Já a ‘Ciência em Rede’ pretende potenciar o desenvolvimento de ‘aulas de campo’ e o espírito de trabalho científico, metodológico e continuado de forma a interpretar os ecossistemas; potenciar iniciativas de experimentação e a interpretação de diferentes ecossistemas que incentivem o espírito científico e o gosto pelo conhecimento; incrementar o acesso à plataforma Bioregisto criada especificamente para a integração dos registos efectuados nas saídas de campo; promover e incentivar a descoberta da ciência de forma inter-geracional e em contexto familiar.

