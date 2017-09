Verde Cool: Delight Store convida a degustar os autênticos sabores nacionais

autor Redacção num. de artigos 34000

De portas abertas há seis anos, o Delight Store surgiu como loja de produtos gourmet artesanais que foi conquistando os bracarenses e os turistas que por lá passam. Porém, as sucessivas solicitações dos clientes e a necessidade de completar o serviço, levou Aurea Aires a alargar a oferta para cafetaria.

“A necessidade de criar este espaço de cafetaria surgiu dos próprios clientes que muitas vezes não sabiam como utilizar os produtos”.



Localizado no Largo do Paço, bem no coração da cidade, Aurea Aires, sócia-gerente do Delight Store, e a irmã Ana Aires, gerem o espaço, em que mais de 90 por cento dos produtos comercializados na loja são portugueses, à excepção dos chocolates e das massas que vêm de Itália.

A cafetaria tem uma carta criada pela famalicense Ligia Santos, a primeira Masterchef portuguesa, tudo com base nos produtos que se enco ntram à venda na loja.



O Delight Store constitui uma magnífica montra de produtos produtos portugueses de qualidade que vão desde as compotas, biscoitos, tudo feito artesanalmente, vinhos de selecção, chás, cerveja artesanal, mostardas, azeite, vinagre, chocolates, geleias de fruta, para além de trabalhos feitos em cortiça e azulejos pintados à mão.

A sugestão do Delight Store, no âmbito do roteiro Verde Cool, vai para tostinhas com chouriça alentejana assada com molho de mostarda de manga, rúcula e tomate cherry, acompanhado de um copo de vinho Quinta d´Amares.



Esta promoção do Delight Store é de terça-feira a sábado das 10 às 19 horas para quem quiser aproveitar a oportunidade para degustar um petisco.

A iniciativa Verde Cool decorre até 15 de Outubro, onde por apenas 3 euros o poderá usufruir de um copo de vinho verde e um petisco.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas