Vila Nova de Famalicão: Economia reforça indicadores de crescimento

A economia famalicense é um exemplo para Portugal. Os primeiros indicadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativamente às exportações, nos primeiros sete meses de 2017, apontam para uma excelente notícia: Vila Nova de Famalicão vai consolidar o título de terceiro concelho mais exportador de Portugal e o primeiro do Norte, atrás de Lisboa e de Palmela.



Entre janeiro e julho de 2017, o comércio internacional já rendeu aos cofres das empresas sediadas em Vila Nova de Famalicão 1,18 mil milhões de euros. O que quer dizer que, em pouco mais de meio ano, o tecido empresarial famalicense já faturou mais ao mercado externo do que em relação ao período homólogo de 2016. Trata-se de um montante que corresponde a um aumento de 21 milhões de euros (1,84%) face às receitas confirmadas para julho de 2016.



A confirmar-se a tendência dos primeiros sete meses de 2017, Vila Nova de Famalicão vai assim reforçar o volume total de vendas para o exterior. Em 2016 as exportações famalicenses atingira m 1,9 mil milhões de euros.



Indicador igualmente revelador da saúde das empresas famalicenses é a balança comercial. Os dados avançados pelo INE revelam que as empresas com sede em Vila Nova de Famalicão são, no distrito de Braga, as que mais contribuem para a criação efetiva de riqueza nas trocas comerciais nos mercados internacionais, sendo o saldo líquido da balança comercial de 492,2 milhões de euros. A nível nacional, Famalicão é o terceiro concelho com maior superavit comercial.



Para esta performance contribuem empresas como a Continental Mabor, a Leica, a Riopele e a ROQ e muitas outras das fileiras têxtil, agroalimentar e metalomecânica.



Paulo Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, saúda este “desempenho notável das empresas famalicenses”, notando que “Vila Nova de Famalicão, pela sua vocação exportadora, é um contribuinte líquido, genuíno e construtivo do país”.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Famalicão ***

