Projecto ‘+Cidadania’ deu a conhecer centro histórico de Braga

autor Redacção num. de artigos 34002

Cinco turmas de escolas do 1.º ciclo do ensino básico dos Concelhos de Braga, Famalicão, Barcelos e Guimarães participaram na passada Sexta-feira, dia 22 de Setembro, numa visita ao Centro Histórico de Braga no âmbito do ‘+Cidadania’, um projecto que resulta da parceria entre o Quadrilátero Urbano e a Universidade do Minho.



Nesta visita, que assinalou o arranque do novo ano lectivo, os alunos tiveram o contributo da Plataforma +Cidadania que os ajudou a conhecer, de forma lúdica, o património e a história da Cidade de Braga.



No final, a vereadora da Educação da Câmara Municipal de Braga entr egou os diplomas e crachás de ‘Embaixadores da Cidadania’ aos alunos do 4.º ano da Escola Básica de Este S. Pedro (Braga), 3.º ano da Escola Básica de Joane (Famalicão), 4.º ano Escola Básica de Calvos (Guimarães) e 3 e 4.º ano da EB1 de Fragoso (Barcelos).



Recorde-se que o projecto ‘+Cidadania’, lançado no ano passado, inclui uma plataforma digital que promove o desenvolvimento dos níveis de cidadania participativa em crianças, mobilizando a rede social e comunitária para a construção de uma sociedade mais solidária, mais responsável e interdependente.



*** Nota da C.M. de Braga ***

