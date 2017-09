BabeliUM da UMinho promove onze cursos de línguas estrangeiras

BabeliUM - Centro de Línguas da Universidade do Minho promove este semestre uma oferta diversificada de formação em línguas, a decorrer nos campi de Gualtar (Braga) e Azurém (Guimarães). O plano formativo inclui idiomas como o Árabe, o Japonês, o Russo, o Inglês, o Alemão, o Francês, o Italiano, o Galego, o Espanhol, a Língua Gestual Portuguesa e o Português Língua Estrangeira. As inscrições estão abertas até ao dia 27 de setembro.



Com esta oferta variada, o BabeliUM pretende dotar os participantes de mais competências linguísticas e dar a conhecer vários aspetos das diferentes culturas. Em destaque estão a formação “English for Marketing” e o curso de preparação para o IELTS, que é considerado o exame de Inglês mais popular do mundo para quem deseja emigrar ou prosseguir os estudos no exterior. As aulas têm início em meados de outubro, prolongando-se até janeiro ou fevereiro.



No final dos cursos, os participantes serão avaliados de acordo com os parâmetros do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL), sendo-lhes atribuído um certificado comprovativo da assiduidade e dos níveis atingidos. Para obter mais informações ou proceder à inscrição, sugere-se o contacto presencial com o BabeliUM, sediado no Instituto de Letras e Ciências Humanas, em Gualtar, ou através do email babelium@ilch.uminho.pt, dos telefones 253604171, 253601657, 253601662 e do site babelium.ilch.uminho.pt.



A UMinho é pioneira no ensino superior em Portugal na introdução de cursos livres de línguas e culturas estrangeiras para o público em geral. O ILCH desenvolve desde 1987 programas cada vez mais diversificados e aprendizagens em diversos formatos. O BabeliUM nasceu a 26 de setembro de 2009, Dia Europeu das Línguas. Além de projetos de formação e promoção do multilinguismo e das culturas, a entidade presta serviços de tradução, interpretação de conferência, legendagem e revisão de textos, não só a nível académico como para a comunidade em geral.



