Vila Nova de Famalicão: Seide S. Paio com espaço renovado de atendimento ao cidadão

Os habitantes de Seide S. Paio que se deslocarem à sede da Junta de Freguesia vão encontrar agora um espaço renovado e com melhores condições para o atendimento ao público.



O edifício foi recentemente alvo de uma intervenção, cujas obras foram inauguradas na passada sexta-feira, 22 de setembro, pelo Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, numa cerimónia que contou também com a presença do presidente da União de Freguesias de Seide, Tomás Sousa.



O autarca famalicense vê com bons olhos as melhorias efetuadas, que contaram com um apoio municipal na ordem dos 34 mil euros, e disse estar seguro de que “a partir de agora a comunidade de Seide S. Paio vai ter mais conforto no acesso aos serviços disponibilizados pela Junta de Freguesia”.



E são vários, conforme explicou o Presidente da União de Freguesias: 'Somos cada vez mais procurados pelos cidadãos para a resolução dos mais diversos problemas, mas também para o apoio no preenchimento de documentos relativos ao IRS, à Segurança Social, às candidaturas às bolsas de estudo, apoio à renda, entre outros'.



Para Tomás Sousa impunha-se, por isso, a existência de umas instalações condignas para receber os cidadãos. 'Este edifício não tinha as condições mínimas e necessárias para a procura, cada vez maior, por parte da comunidade. Era um espaço aberto e frio no inverno, muito quente no Verão, com um acesso por escadas que impedia o acesso de pessoas com mobilidade reduzida', explicou.

A propósito, Paulo Cunha salientou ainda a importância dos serviços prestados pelas Juntas de Freguesia do concelho à população. 'As Juntas são quase sempre a primeira porta a quem se bate e os presidentes de junta são sempre as primeiras pessoas com quem se fala sobre determinado assunto ou problema. É bom, por isso, que as pessoas percebam que há esta retaguarda e uma instituição que, se for preciso, está disponível para ser abordada', disse.



