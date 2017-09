Vila Verde: Os saberes e sabores do mundo rural atraíram milhares de visitantes à Festa das Colheitas de Prado

autor Redacção num. de artigos 34005

Para a Festa das Colheitas da Vila de Prado foi chegar, ver e vencer. Apesar de se ter estreado há poucos anos nas andanças da Rota das Colheitas, o evento cresceu de forma exponencial e já conquistou uma posição sólida na agenda cultural do concelho e da região. De 22 a 24 de setembro, o recinto, localizado nas imediações da ‘Igreja Nova’ de Prado, recebeu a visita de largos milhares de visitantes que puderam degustar a gastronomia regional, dançar ao som da música popular e participar nas diversas atividades tradicionais que compuseram o programa.



Nota de destaque para a recriação de práticas agrícolas tradicionais, como a matança do porco, a desfolhada do milho e o magusto. Iniciativas que levam os participantes a contactar de muito perto com a genuína tradição do Minho. No mesmo âmbito, a tarde de domingo foi palco do cortejo etnográfico, que este ano contou também com um desfile de charretes, um tributo ao mundo rural e à época das colheitas. Os petiscos da gastronomia regional são outro dos grandes atrativos do evento. As pataniscas, os panados, as moelas, o porco no espeto, o sarrabulho, o caldo verde, a doçaria caseira… Um autêntico festim para o palato, sempre com muita animação musical. O programa ficou completo com as cerimónias religiosas, já que também é tempo de agradecer aos céus as generosas colheitas da terra.



A festa revelou-se também um palco privilegiado para a confraterni zação e o encontro de velhos amigos, contribuindo para estreitar laços e fomentar o espírito de união entre os pradenses. “Há uma grande mobilização da comunidade para a organização deste evento, que tem permitido recuperar e valorizar muito património pradense. As pessoas unem-se por esta causa, este elemento agregador e motivador, e demonstram forte espírito de união”, afirmou o pároco local, o padre João Correia, revelando que a boa parte da receita deste ano se destina a uma intervenção de recuperação da Capela de S. Tiago.



João Correia não escondeu a satisfação pelo sucesso alcançado pela Festa das Colheitas de Prado, uma iniciativa recente, que tem crescido ‘a olhos vistos’ e este ano contou com milhares de visitantes durante os três dias de festa. “Apesar de estarmos apenas na sexta edição, a Festa das Colheitas de Prado tem vindo a ganhar raízes fortes e penso que já faz parte da identidade pradense. As pessoas mostram uma forte ligação às tradições e costumes da nossa vila e da nossa região”, referiu. A Festa das Colheitas da Vila de Prado é organizada pela paróquia da Vila de Prado, com o apoio de um grupo de voluntários locais, e insere-se na programação turístico-cultural Na Rota das Colheitas, do Município de Vila Verde, que se estende de agosto a novembro com 35 iniciativas valorização do território e promoção da tradição minhota.



*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas